Frauen im Gefängnis in Vechta stellen ihre Kunst aus

Selbstgemalte Bilder (Selbstportraits) von inhaftierten Frauen hängen in der JVA Vechta. © Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Kunst kann befreiend und heilend wirken - und auch Straftäterinnen und Straftätern helfen, sich mit ihrem Leben auseinanderzusetzen. In Vechta können auch externe Besucher die im Gefängnis entstandenen Kunstwerke betrachten.

Vechta - Farbenfrohe und freudenvolle Bilder, meist Neuinterpretationen von klassischen Gemälden, zeigt die Justizvollzugsanstalt für Frauen in Vechta noch bis Mitte Februar. Die Bilder sind Werke von inhaftierten Frauen, die in der Justizvollzugsanstalt (JVA) an künstlerischen Workshops teilgenommen haben, wie die stellvertretende Anstaltsleiterin Petra Huckemeyer sagte.

In vielen Fällen nutzten die Frauen Vorlagen von Werken männlicher Künstler wie Jean-Léon Gérôme, Pablo Picasso, Tizian oder den berühmten Akt „Der Ursprung der Welt“ von Gustave Courbet (1866). Es handele sich um voyeuristische Männerblicke auf Frauen. „Was sofort auffällt: In den Arbeiten der Frauen werden die unbekleideten Frauenkörper ohne Ausnahme bekleidet“, sagte Huckemeyer. Die Künstlerinnen verwenden verschiedene Techniken, von Arbeiten mit Buntstiften über Acryl bis zu Collagetechniken reicht das Spektrum.

Künstlerische Betätigung ist in der JVA ein wichtiger Teil der Behandlung im Vollzug. Huckemeyer hat seit 1993 unter der Bezeichnung „ARTi.G. - Kunst im Gefängnis“ regelmäßig wechselnde Kunstausstellungen organisiert. Diese ist die 125. Ausstellung. Arbeiten der inhaftierten Frauen werden ebenso gezeigt wie die externer Künstlerinnen und Künstler. Unter Anleitung der Kunsttherapeutin Teréz Fóthy beschäftigen sich die Frauen mit den Kunstwerken und gestalten ihre eigenen Arbeiten.

„Es sind bunte, kunstvolle, fröhliche Arbeiten, die hier entstanden sind“, sagte Huckemeyer. Die künstlerische Arbeit sei für die Frauen eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben, das sehr bewegend sei. „Es ist ein Beweis, dass Kunst gut tut.“

Die allermeisten Teilnehmerinnen haben zuvor noch nie Berührungen mit Kunst gehabt, erläuterten Fóthy und Huckemeyer. Es gehe darum, Neugier auf neue Erfahrungen zu wecken, sagte die Kunsttherapeutin. „Wenn sie eine gute neue Erfahrung haben, wo man die Neugier erwecken kann, und sie bleiben dran, beenden etwas, was dann sogar gewürdigt wird, das ist eine Erfahrung, die nehmen sie für ihr ganzes Leben mit.“

Die seit 1993 stattfindenden Kunstausstellungen hätten dazu geholfen, Mauern zu überwinden, sagte Huckemeyer. Die inhaftierten Frauen hätten mit der künstlerischen Tätigkeit neue Seiten an sich kennengelernt und einen Zugang zu Kunst bekommen. Kunstinteressierte Besucher ihrerseits seien in die Anstalt gekommen und hätten Kontakt zu inhaftierten Frauen bekommen. Allerdings soll die 125. Auflage von „ARTi.G.“ auch die letzte sein. Kunsttherapien und Workshops sollen weitergehen, und es werde auch sicherlich Ausstellungen geben, sagte Fóthy. Aber das Konzept werde sich ändern. dpa