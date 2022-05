Frühling 2022 in Niedersachsen: Zu warm und zu wenig Regen

Eine Hummel sucht am Morgen auf einer Wiese nach Nahrung, während im Hintergrund die Sonne strahlt. © Stefan Jaitner/dpa

Mit Durchschnittstemperaturen von 9,1 Grad und vergleichsweise wenig Regen sind die Frühlingsmonate auch im Agrarland Niedersachsen zu warm und zu trocken gewesen. Das geht aus der vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für die Monate März bis Mai hervor. Die Temperaturen lagen den Angaben zufolge um 1,2 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990.

Offenbach/Hannover/Bremen - Zudem hat es zu wenig geregnet: Mit fast 110 Litern Niederschlag je Quadratmeter blieb der Durchschnittswert deutlich unter dem Referenzwert von 1961 bis 1990 von 168 Litern je Quadratmeter. Mit abgerundet 650 Stunden (Referenzperiode: 455 Stunden) war Niedersachsen - nach Thüringen - zudem das Bundesland, wo die Sonne am wenigsten schien. Einen Rekord verbuchte Niedersachsen im Wonnemonat Mai mit der bundesweit tiefsten Temperatur: Die wurde in Faßberg in der Lüneburger Heide am 4. Mai mit minus 2,5 Grad gemessen.

Für das komplett vom niedersächsischem Umland umschlossene Bremen ermittelten die Meteorologen im Frühling 2022 eine Mitteltemperatur von 9,4 Grad (8,0 Grad), eine Niederschlagssumme von rund 125 Litern je Quadratmeter (159) sowie eine Sonnenscheindauer von rund 685 Stunden (462).

Zum Vergleich: Deutschlandweit lag der Temperaturdurchschnitt mit neun Grad um 1,3 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990. Zudem handelte es sich um den neunten zu trockenen Frühling in Folge. Mit rund 125 Litern Niederschlag pro Quadratmeter erreichte er nur 67 Prozent seines vieljährigen Durchschnittswertes von 186 Litern pro Quadratmeter. dpa