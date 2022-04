Fußballfans aus Halle beschädigen Züge in Niedersachsen

Fußballfans aus Halle in Sachsen-Anhalt haben auf ihrer Anreise zu einem Auswärtsspiel ihrer Mannschaft mehrere Züge beschädigt. Rund 400 Anhänger seien am Samstag in einer Bahn von Goslar in Richtung Hannover unterwegs gewesen, darunter 175 Personen, die als gewaltbereit gelten, teilte die Bundespolizei Hannover am Sonntag mit. Etliche Fans rauchten im Zug, waren betrunken und riefen rechtsradikale Parolen.

Hannover - Andere Reisende beschwerten sich.

In Hannover wurde der Zug wegen Beschädigungen und Verschmutzungen aus dem Verkehr gezogen. Die Fans reisten mit anderen Zügen weiter zu einem Spiel in Dortmund. Die Polizei in Dortmund sprach von mehreren Festnahmen von Fußball-Anhängern aus Halle.

Auch in einem Zug von Magdeburg nach Goslar sowie von Hannover nach Minden randalierten den Angaben zufolge Fußballfans. Sie beschädigten unter anderem Kabel und Türdichtungen in der Toilette. Auf der Rückreise begleiteten Polizisten die Fans bis nach Halle. Die Bahnhöfe in Braunschweig, Wolfsburg, Hildesheim und Göttingen wurden demnach überwacht. Im Hauptbahnhof Hannover waren zusätzliche Beamte der Landespolizei im Einsatz, um ein Aufeinandertreffen mit anderen Fußballfans zu verhindern. dpa