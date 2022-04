Geflüchtete: Arbeitsmarkt in Niedersachsen aufnahmefähig

Angesichts Tausender offener Stellen in Niedersachsen werden Ukraine-Flüchtlingen gute Chancen auf eine Beschäftigung ausgestellt. Johannes Pfeiffer, Chef der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit, sagte nach einem Spitzentreffen am Donnerstag: „Der Arbeitsmarkt in Niedersachsen ist sehr aufnahmefähig. Betriebe suchen dringend Personal, vor allem Fachkräfte.“

Hannover - Derzeit gibt es demnach rund 90.000 freie Stellen im Bundesland, rund ein Drittel mehr als noch vor einem Jahr. Im Vordergrund stehe weiter die humanitäre Hilfe und dass die Menschen zur Ruhe kommen würden. Ziel sei es, Menschen in Arbeitsplätze zu vermitteln, die ihren Qualifikationen entsprechen würden. Bislang hätten sich 39 Ukrainerinnen und Ukrainer bei den Arbeitsagenturen in Niedersachsen gemeldet, man stehe somit erst ganz am Anfang.

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) betonte: „Wir gehen derzeit davon aus, dass unter den Geflüchteten ein hoher Anteil an qualifizierten und interessierten Arbeitskräften vorhanden ist.“ Man wolle möglichst pragmatisch und niedrigschwellig vorgehen sowohl bei der Anerkennung ukrainischer Berufsabschlüsse als auch bei der Vermittlung offener Stellen. dpa