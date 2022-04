Gestohlener 100.000-Euro-Hengst wiedergefunden

Teilen

Das gestohlene Reitpferd aus Buxtehude ist wiedergefunden worden. Eine Frau entdeckte den Zuchthengst in einem Stall in Zeven. Das Pferd soll 100.000 Euro wert sein. © Polizei Stade

Eine Frau findet in einem Stall im niedersächsischen Landkreis Rotenburg den am Samstag gestohlenen Zuchthengst. Das Tier ist 100.00 Euro wert.

Buxtehude ‒ Der aus einem Stall in Buxtehude gestohlene wertvolle Hengst ist mittlerweile wiedergefunden worden. Wie die Polizei am Dienstag (12.04.2021) mitteilte, erkannte eine Frau das Pferd in einem Stall im Raum Zeven im Landkreis Rotenburg in Niedersachsen* und benachrichtigte die Polizei, wie hna.de berichtet.*

Das Tier wurde den Besitzern unversehrt zurückgegeben. Nähere Informationen über die Tat und die Verdächtigen wollte die Polizei zunächst nicht nennen. Das Pferd war am Samstag (09.04.2022) in Buxtehude im Landkreis Stade aus einem Reitstall gestohlen worden. Den Besitzern zufolge ist der Zuchthengst circa 100 000 Euro wert.

Wertvolles Pferd aus Reitstall in Buxtehude gestohlen

Die Familie des Reitstallbesitzers war in der Nacht des Diebstahls durch laute Geräusche aus dem Stall wach geworden. Wie sie daraufhin feststellte, waren vier Pferdeboxen geöffnet, drei Tiere liefen im Stall umher.

Das vierte Pferd, ein preisgekrönter schwarz-brauner Hannoveraner mit weißen Fesseln, war laut Polizei offenbar von Unbekannten aus dem Stall über die Straße geführt worden. Anschließend wurde das Tier vermutlich mit einem passenden Pferdeanhänger abtransportiert. (rdg)

Wiedergefundener Hengst ist 100.000 Euro wert

In der Region sind Tiere immer wieder das Ziel von Dieben. So haben Unbekannte im Landkreis Göttingen vier Schildkröten geklaut.* Im thüringischen Greußen im Kyffhäuserkreis haben Diebe ein Pferd aus einem Stall gestohlen.* *hna.de ist in Angebot von IPPEN.MEDIA.