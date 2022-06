Getötetes Ehepaar wird obduziert: Noch kein Tatverdächtiger

Nach dem Fund von toten Eheleuten in ihrem Einfamilienhaus in Wennigsen (Region Hannover) hat am Dienstag die Obduktion der Leichen begonnen. Mit einem ersten Ergebnis sei frühestens am Nachmittag zu rechnen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover. Nach Polizeiangaben deuten die Spuren darauf hin, dass der 59-Jährige und seine 60 Jahre alte Partnerin einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sind.

Wennigsen - Ein Arbeitskollege des Mannes hatte sich Sorgen gemacht und die Beamten alarmiert. Auch die Spurensuche in dem Haus im Ortsteil Holtensen sollte am Dienstag fortgesetzt werden. „Wir haben noch keinen Tatverdächtigen“, sagte ein Polizeisprecher.

Erst vor zwei Wochen war ebenfalls in der Region Hannover ein getötetes Ehepaar in seinem Haus in Neustadt am Rübenberge entdeckt worden. In diesem Fall konnten die Ermittler nach tagelanger Fahndung den Sohn der 53 Jahre alten Getöteten am Bahnhof von Gifhorn festnehmen. Der 27-Jährige soll seine Mutter und deren 59-jährigen Ehemann erstochen haben. dpa