Nachbarschaftsstreit: Drei Tote auf benachbarten Grundstücken gefunden - Anwohner hörten Schreie und Schüsse

Niedersachsen, Bargdorf: Ermittler der Polizei arbeiten am Tatort. Auf benachbarten Wohngrundstücken bei Bienenbüttel sind drei Tote gefunden worden. © Philipp Schulze/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Am Freitag wurden auf benachbarten Wohngrundstücken im niedersächsischen Bienenbüttel drei Tote gefunden. Der Polizei zufolge handelt es sich offenbar um einen eskalierten Nachbarschaftsstreit.

Im niedersächsischen Bienenbüttel eskalierte am Freitag ein Nachbarschaftsstreit.

Auf benachbarten Wohngrundstücken fand die Polizei die Leichen eines 85-jährigen Grundstückseigentümer sowie des 62-jährigen Eigentümers des benachbarten Grundstücks und dessen 61-jähriger Ehefrau.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 85-Jährige seine Nachbarn umgebracht und sich dann selbst getötet haben.

Nach und nach werden nun Details zum Tathergang bekannt. Nach vorläufigen Erkenntnissen soll der 85-Jährige seine Nachbarn umgebracht haben, wie ein Polizeisprecher laut dpa sagte. Danach soll sich der Mann selbst getötet haben.

Erstmeldung: Bienenbüttel - Auf benachbarten Wohngrundstücken im niedersächsischen Bienenbüttel sind drei Tote gefunden worden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe es eine blutige Auseinandersetzung zwischen Nachbarn gegeben, teilte die Polizei am Freitagabend mit.

Eskalierter Nachbarschaftsstreit in Bienenbüttel: Anwohner hörten zuvor Schüsse und Schreie im Wohngebiet

Niedersachsen, Bargdorf: Ein gepanzertes Fahrzeug der Polizei verlässt die Einsatzstelle. Auf benachbarten Wohngrundstücken bei Bienenbüttel sind drei Tote gefunden worden. © Philipp Schulze/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Der niedersächsische Ort Bienenbüttel hat etwa 6.600 Einwohner. In einem Wohngebiet in Bargdorf, einem Ortsteil von Bienenbüttel im Landkreis Uelzen, kam es am Freitag zu einem tragischen Ereignis. Ersten Erkenntnissen zufolge habe es eine blutige Auseinandersetzung zwischen Nachbarn gegeben, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Die Polizei fand auf benachbarten Wohngrundstücke drei Tote. Dabei handelt es sich um den 85-jährigen Grundstückseigentümer sowie den 62-jährigen Eigentümer des benachbarten Grundstücks und dessen 61-jährige Ehefrau.

Anwohner hatten zuvor Schreie und Schüsse gehört und die Einsatzkräfte informiert, teilte die Polizei mit. Im Zusammenwirken mit Spezialkräften der Polizei Hamburg und dem Spezialeinsatzkommando Hannover sei der weitere Grundstücksbereich gesichert und das Wohngebäude betreten worden. Da auf den 85-Jährigen als Jagdberechtigten mehrere Schusswaffen zugelassen waren, seien die Polizisten mit einem hohen Maß an Umsicht vorgegangen. Im Verlauf des Einsatzes wurden dann die beiden anderen Toten gefunden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an, wie es hieß (dpa).

Polizeiauto im Einsatz. Im niedersächsischen Bienenbüttel fanden die Einsatzkräfte drei Tote auf benachbarten Wohngrundstücken (Symbolbild). © IMAGO/Fotostand / Gelhot

Hinweis: Haben Sie suizidale Gedanken oder haben Sie diese bei einem Angehörigen/Bekannten festgestellt? Hilfe bietet die Telefonseelsorge: Anonyme Beratung erhält man rund um die Uhr unter den kostenlosen Nummern 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222. Auch eine Beratung über das Internet ist möglich unter http://www.telefonseelsorge.de