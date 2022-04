Glätteunfälle: Zwei Tote, mehrere Schwerverletzte

Teilen

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Glatte Straßen haben am Wochenende für schwere Verkehrsunfälle in Stadt und Landkreis Osnabrück gesorgt. Bei einem Unfall in Bad Essen sind zwei junge Frauen ums Leben gekommen.

Osnabrück - Hagelschauer und Straßenglätte haben am Samstag und Sonntag zu mehreren schweren Verkehrsunfällen im Raum Osnabrück geführt. Zwei junge Frauen kamen am Sonntagmorgen bei einem Unfall mit zwei Autos in Bad Essen ums Leben, sagte ein Sprecher der Osnabrücker Polizei. Eine 22-Jährige verstarb noch am Unfallort, eine 21-Jährige erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Eine dritte Mitfahrerin sowie die Fahrerin des anderen Wagens wurden schwer verletzt.

In der Gemeinde Bohmte kam nach Angaben der Polizei wenig später ein Auto von der glatten Straße ab und prallte gegen eine Außenschutzplanke. Ein Mensch wurde dabei schwer verletzt. Auch auf der A1 im Landkreis Osnabrück gab es am Sonntag mehrere Glätteunfälle.

Bereits am Samstag hatten „extreme Hagelschauer“ in und um Osnabrück für schwere Verkehrsunfälle gesorgt, wie die Polizei mitteilte. So wurden auf der A1 nahe Wallenhorst zwei Menschen schwer verletzt. Die 57-jährige Frau und der 62-jährige Mann waren mit ihrem Wagen ins Schleudern geraten. Das Auto überschlug sich vermutlich mehrfach und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Auch auf der A33 kam es auf der hagelglatten Fahrbahn zu einem Unfall zweier Autos, bei dem sich ein Kind schwere Verletzungen zuzog.

Drei Menschen wurden zudem auf der Bundesstraße 214 zwischen Ankum und Schwagstorf leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte sich ihr Auto überschlagen und kam schließlich auf einem Acker zum Liegen. dpa