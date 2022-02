Glasner freut sich auf den VFL: „Besonderes Spiel für mich“

Frankfurts Trainer Oliver Glasner bei einem Interview. © Silas Stein/dpa/Archivbild

Trainer Oliver Glasner von Eintracht Frankfurt freut sich in der Fußball-Bundesliga auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Club VfL Wolfsburg. „Ich würde lügen, wenn ich sage: Das ist ein Spiel wieder andere Spiele auch. Ich habe in Summe zwei erfolgreiche Jahre dort gehabt. Deshalb ist das ein besonderes Spiel für mich“, sagte der 47 Jahre alte Österreicher am Tag vor der Partie (Samstag, 15.

Frankfurt/Main/Wolfsburg - 30 Uhr/Sky).

Glasner führte den VfL in der vergangenen Saison in die Champions League und wechselte danach auch deshalb nach Frankfurt, weil sein Verhältnis mit dem Wolfsburger Sportchef Jörg Schmadtke so belastet war. Sein monatelanges Schweigen zu seiner Zukunft überschattete im Frühjahr 2021 das Ende einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Dass die Wolfsburger nach seinem Abschied sowohl unter Mark van Bommel als auch unter Florian Kohfeldt in eine sportliche Krise gerieten, wertet Glasners Arbeit bei dem Volkswagen-Club aber noch einmal auf.

„Man kann nur den Hut davor ziehen, was er hier insbesondere im letzten Jahr mit der Mannschaft erreicht hat“, sagte der aktuelle VfL-Trainer Kohfeldt. „Er hat auch in Frankfurt schon deutlich seine Handschrift hinterlassen. Das wird eine Herausforderung.“

Auch Glasner erwartet aus Frankfurter Sicht am Samstag ein schweres Spiel. „Wolfsburg hat aus der Ferne beobachtet ein bisschen Aufbruchstimmung nach dem Sieg gegen Fürth. Deshalb erwarte ich eine sehr aggressive Wolfsburger Mannschaft, die jetzt nachlegen möchte und viel Qualität in ihren Reihen hat“, sagte er am Freitag. „Der VfL Wolfsburg war in der Champions League und hat seinen Kader noch einmal mit vielen Millionen verstärkt. Deshalb ist das eine Mannschaft, die in ganz andere Tabellenregionen gehört.“

Eine Erklärung für die großen Schwierigkeiten seines Ex-Clubs in dieser Saison hat der Österreicher nicht. „Ich habe mir nicht die Mühe und die Zeit genommen, zu schauen, was genau in Wolfsburg passiert. Das ist auch nicht mehr meine Aufgabe“, sagte Glasner. dpa