Göttinger Moritz (15) heute im Finale von TV-Show: „Auftritt wird richtig abgehen“

Von: Melanie Zimmermann

Finalist bei „Dein Song“: Am Freitag ist Moritz aus Göttingen live im TV auf dem Sender Kika im Finale der Fernsehshow zu sehen, wo er mit seinem Song „Too Far Away“ auftritt. © André Kowalski

Musiktalent Moritz aus Göttingen kämpft heute (Freitag, 11.03.2022) im Finale der Kika/ZDF-Show „Dein Song“ um die Gunst der Zuschauer.

Göttingen/Leipzig – Für den 15-jährigen Nachwuchsmusiker Moritz aus Göttingen* (Niedersachsen)* wird es ernst: Am Freitag (11.03.20222) ab 19.05 Uhr steht er im Finale der Kika/ZDF-Show „Dein Song“. So richtig aufgeregt in Form von Nervosität sei er nicht, erzählt Moritz in einem Telefonat kurz vor der Abfahrt nach Leipzig, wie hna.de berichtet*.

„Mir ist allerdings aufgefallen, dass ich momentan leicht reizbar bin. Das ist wohl der doch recht großen Anspannung wegen des bevorstehenden Finales geschuldet“, räumt er lachend ein. Er habe sich selber auch ein wenig Druck gemacht, weil mit Lars Schmidt in der vergangenen Staffel bereits ein Göttinger bei der Show dabei war, der es ebenfalls bis in die Endrunde geschafft hat.

Moritz aus Göttingen bei „Dein Song“ (Kika/ZDF): Verwundert und glücklich über Finaleinzug

Dass er es tatsächlich ins „Dein Song“-Finale schaffen würde, damit habe Moritz nicht gerechnet. „Bei der Verkündung war ich sehr verwundert – das hat man mir auch deutlich im Gesicht angesehen, glaube ich – aber auch sehr glücklich“, erinnert er sich. Er selber sei davon ausgegangen, es reiche für ihn vielleicht für Runde zwei, mehr aber auch nicht.

Doch es kam bekanntlich anders und nun steht der Teenager aus Göttingen am Freitag als einer von insgesamt acht Finalisten in Leipzig live auf der Bühne mit seinem eigenen Song „Too Far Away“.* Das Besondere an der Live-Show: Dieses Mal werden die Nachwuchsmusiker vor einem richtigen Publikum auftreten.

Das Moderatoren-Duo der Finalshow zu „Dein Song“: Bürger Lars Dietrich und Johanna Klum. © André Kowalski

Unterstützung aus Göttingen: Familie und Freunde sind live im „Dein Song“-Publikum

„Jeder von uns durfte 20 Leute für die Live-Show einladen“, erzählt Moritz. „Das ist super, denn im vergangenen Jahr fand das Finale wegen Corona ohne Publikum statt und auch dieses Jahr war zunächst nicht sicher, ob wieder Leute vor Ort dabei sein können.“ Es sei ein Privileg, live vor Zuschauern spielen zu können – die vorherigen Runden seien alle Online-Auftritte gewesen.

Bei der Live-Show dabei sein wird natürlich Moritz Familie sowie Freunde und Bekannte. „Die ganze Familie ist stolz und es gibt auch Rückmeldungen von Onkel und Tanten“, freut sich der Schüler aus Göttingen. Ab und an bekäme er Bilder zugeschickt, auf denen selbst die kleineren Familienmitglieder gebannt vor dem Bildschirm sitzen und seine bisherigen Auftritte mitverfolgen. „Das ist toll zu sehen und über solche Nachrichten freue ich mich jedes Mal.“

Treten am Freitagabend im Finale von „Dein Song“ auf: Acht Finalistinnen und Finalisten. Moderiert wird die Show von Bürger Lars Dietrich und Johanna Klum. © André Kowalski

Umso schöner sei es, einen Teil im Finale live dabei haben zu können. Zu seinen Gästen gehören auch einige der bereits ausgeschiedenen Kandidaten. „Das machen wir alle so, jeder von uns lädt einige der anderen Teilnehmer ein, damit auch sie beim Finale dabei sein können.“

Seit Mitte der Woche sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Leipzig. Neben Fototerminen standen natürlich auch Proben und Soundcheck für das große Finale am Freitag.

Wie das für ihn ausgehen könnte, wagt Moritz für sich nicht vorherzusagen. „Die Vorbereitung mit meinem Paten Eli läuft sehr gut, es hat von Beginn an gestimmt zwischen uns“, so der 15-Jährige aus Göttingen*. Sicherlich mache man sich auch Gedanken darüber, wie die anderen Finalistinnen und Finalisten mit ihren Songs ankommen werden. Aber damit mache er sich nicht verrückt. „Es wird bei meinem Auftritt richtig abgehen“, verspricht er.

Moritz aus Göttingen im Finale von „Dein Song“ (Kika/ZDF): Zuschauer entscheiden

Die Entscheidung, wer „Songwriter*in des Jahres“ 2022 wird, fällt allein das Publikum zu Hause: Per Telefon und online über kika.de können die Zuschauer über ihre Favoritin oder ihren Favoriten abstimmen. (Melanie Zimmermann) *hna.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Die Finalistinnen und Finalisten bei „Dein Song“ Diese „Dein Song“- Finalisten treten mit ihren Songs und ihren Musikpaten in der Finalshow am Freitag, 11. März um 19.05 Uhr auf: - Anton (12) und Fabian (13) aus Garbsen und „Deine Freunde“ mit „Bringt doch nichts“; - Emilia (12) aus Rostock und Leony mit „Outside And Inside“; - Jamie (17) aus Köln und Mario Novembre mit „Bei dir“; - Jonathan (16) aus Hermaringen und Knappe mit „Immer, wenn du einsam bist“; - Linnea May (15) aus Bad Vilbel und Jeanette Biedermann mit „Our Story“; - Malik (19) aus Bielefeld und Duncan Laurence mit „I‘ll Run“; - Rona (17) aus Erfurt und Yvonne Catterfeld mit „Alone“. Zu sehen ist die Live-Show beim Fernsehsender Kika, auf kika.de, zdftivi.de sowie in der ZDFtivi-App und im Anschluss an die Live-Show im KiKA-Player.