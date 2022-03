Mann aus Göttingen bei „First Dates Hotel“: „Will nicht der Pummel am Pool sein“

Von: Melanie Zimmermann

Hatten sich gleich viel zu erzählen: Bremerin Wiebke und der Göttinger Gregor beim gemeinsamen Dinner bei „First Dates Hotel“. © RTL

Der Göttinger Gregor Motzer (47) sucht bei „First Dates Hotel“ seine Traumfrau. So lief sein Blind Date mit Wiebke (40) aus Bremen.

Göttingen – Partnersuche einmal anders: Am Montag, 7. März, war der Göttinger Gregor Motzer (47) bei der Vox-Sendung „First Dates Hotel“* zu sehen, auf der Suche nach der großen Liebe. Und soviel steht nach Ausstrahlung des Treffens mit Wiebke (40) aus Bremen fest: Es war nicht das letzte Date der beiden, wie hna.de berichtet*.

Dass Gregor Motzer seine Teilnahme bei der Datingshow sehr ernst nahm, wurde direkt in den ersten Minuten seines Fernsehauftritts deutlich: „Kein Alkohol, keine Kohlenhydrate, ich war einen Tag vor Abreise beim Frisör und zwei Tage vor Abreise bei der Zahnreinigung.“ Ganze fünf Kilo habe er im Vorfeld abgenommen. „Ich will nicht der Pummel am Pool sein“, scherzte er mit Gastgeber Roland Trettl.

Gregor Motzer aus Göttingen bei „First Dates Hotel“: „Ich bin dabei, wenn es passt.“

Und der Zeitpunkt, seine Traumfrau zu finden, sei jetzt genau der richtige, so der Göttinger. „Ich habe keine Frau, ich habe keine Kinder, ich habe kein Haus, ich kann überall hinziehen. Also egal, wo sie herkommt, egal, was sie macht, ich bin dabei, wenn es passt.“

Gemeinsam mit Freunden und Kollegen verfolgte der 47-Jährige die Ausstrahlung seines Auftritts bei Pizza und Wein. „Es war ein wirklich sehr schöner Abend. Und es gab sehr sehr viel Feedback“, so Motzer. Sein Handy habe während der Sendung nicht aufgehört, zu klingeln. „Ununterbrochen kamen Nachrichten auf allen Kanälen rein. Ich musste mein Handy irgendwann zur Seite legen, sonst hätte ich nicht eine Minute von der Sendung verfolgen können“, erzählt er am „Tag danach“ lachend am Telefon.

Noch habe er nicht alle Nachrichten lesen und allen antworten können, aber das mache er selbstverständlich noch. „Ich freue mich wirklich sehr über diese große Resonanz und den Austausch.“

„First Date Hotels“: Teilnehmer aus Göttingen ist vor dem ersten Treffen nervös

Sichtlich gefreut hatte sich der Göttinger auch über sein Blind Date Wiebke, eine Pharmareferentin aus Bremen, die von sich selbst sagte, sie sei „eine ganz gute Partie“. Bevor die beiden sich das erste Mal sehen, wird deutlich: Der 47-jährige Pressesprecher ist aufgeregt.

„Ich hab heute schon dreimal geduscht“, erzählt er Freund Andreas noch schnell am Telefon, bevor es dann auch wirklich losgeht. Das erste Aufeinandertreffen der beiden verläuft dann jedoch anders, als ursprünglich geplant.

Weil er derart nervös war, schickte Roland Trettl seinen Gast aus Göttingen hinaus in den Regen an das Empfangspult, an dem er normalerweise steht, die Kandidaten begrüßt und ein wenig Small-Talk mit ihnen hält. „Da lag das Buch mit den Tischreservierungen und da stand „Wiebke und Gregor“. „So hatte ich dann einen kleinen Vorsprung, denn ich kannte immerhin schon mal ihren Namen“, so Gregor Motzer.

Spontane Aktion des Göttingers beeindruckt seine Verabredung bei „First Dates Hotel“

Was er dann machte, kam jedoch völlig spontan. Als sein Date die Treppe heraufkommt, stellt er sich ihr als die Vertretung von Roland Trettl vor und geleitet sie zunächst hinein ins Restaurant.

„Dann dachte ich, dass es ein bisschen gemein ist, weil sie schließlich keine Ahnung hat, dass ich eigentlich ihr Date bin“ – und so löst der Göttinger die Situation schnell auf und gibt sich mit den Worten „Ich bin übrigens dein Date“ zu erkennen. Eine Aktion, die bei Wiebke durchaus ankommt. „Ich fand es sehr charmant, wie er mich an der Tür abgeholt hat“, so die 40-Jährige später im Interview.

Dass die Chemie zwischen „Ich bin der Hoteltyp“-Gregor und „Ich mag Abenteuer und habe einen eigenen VW-Bus“-Wiebke zu passen scheint, wird auch am Tisch während des gemeinsamen Dinners schnell deutlich. Hier und da mal ein Späßchen, aber auch ernstere Themen werden direkt angesprochen.

Wiebke und Gregor bei „First Dates Hotel“: Ganz unterschiedliche Reisevorstellungen

Das Fazit des Göttingers im Interview: „Hammer! Ich würde mich sehr über ein zweites Date mit dir freuen.“ Die Antwort der Bremerin: „Dann kannst du mich direkt morgen abholen, die Zimmernummer bekommst du gleich.“ Ein erstes Küsschen auf die Wange gab es dafür schon mal.

Was auf die beiden bei ihrem zweiten Aufeinandertreffen wartet, wird nicht verraten. „Ich durfte aber im Vorfeld sagen, wie ich mir ein zweites Date vorstellen würde und habe direkt gesagt: Bitte schickt mich in keinen Freizeitpark!“, erzählt Gregor Motzer lachend am Telefon.

Ob es ein wilder Wasser-Ritt auf der Banane oder doch etwas Ruhigeres geworden ist, ist dann am kommenden Montag, 14. März, um 20.15 Uhr erneut auf Vox zu sehen. (Melanie Zimmermann) *hna.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.