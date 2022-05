Göttinger Literaturhaus feiert Eröffnung

Mit vielen Lesungen, Workshops und anderen Aktionen öffnet das Literaturhaus in Göttingen am Wochenende in der Innenstadt seine Türen. Mit dabei sind unter anderem Drehbuchautorin und Schriftstellerin Doris Dörrie und Axel Scheffler, Erfinder der Kinderbuchreihe „Der Grüffelo“. Nach einer Eröffnungsfeier starten ab dem Samstagnachmittag dann viele Aktionen zum Mitmachen und Lesungen für alle Interessierten.

Göttingen - Doris Dörrie liest dabei beispielsweise aus ihrem aktuellen Buch „Die Heldin reist“. Am Sonntag liest Axel Scheffler nicht nur aus einem seiner Bücher, er zeichnet dazu auch noch live. Die Lesungen werden zudem kostenlos per Videoübertragung auf den nur wenige Meter entfernten Nikolaikirchhof übertragen.

Nach einer vierjährigen Planungsphase sind im Literaturhaus in Göttingen ab sofort sowohl das Literarische Zentrum als auch der Göttinger Literaturherbst zu Hause. Hier sollen in Zukunft Lesungen, Podiumsdiskussionen und Workshops stattfinden. dpa