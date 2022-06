Golf-Turnier in Winsen: Engländer Smith führt nach Tag zwei

Ein Ball wird auf dem Grün geputtet. © Axel Heimken/dpa/Archivbild

Der englische Golfprofi Jordan Smith hat am zweiten Tag der Porsche European Open die Führung bei dem Turnier im niedersächsischen Winsen an der Luhe übernommen. Der Sieger des Jahres 2017 spielte am Freitag auf dem Green-Eagle-Kurs vor den Toren Hamburgs eine starke 68er-Runde und lag mit insgesamt 138 Schlägen vor dem Franzosen Victor Perez (140).

Winsen/Luhe - Beste Deutsche bei dem mit 1,75 Millionen Euro dotierten Turnier der DP World Tour sind derzeit Alexander Knappe und Marcel Siem mit jeweils 143 Schlägen auf dem geteilten achten Rang. Der Engländer Tommy Fleetwood und der Ryder-Cup-Kapitän Henrik Stenson aus Schweden qualifizierten sich auf einem der schwierigsten Golfplätze der Tour mit jeweils 147 Schlägen auf dem geteilten 46. Rang ebenfalls für die beiden entscheidenden Runden am Wochenende. Der zweimalige Major-Sieger Martin Kaymer hatte am Vortag seinen Start kurzfristig wegen einer Handverletzung absagen müssen. dpa