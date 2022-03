Greenpeace findet gefährliche Keime in Abwässer von Schlachtbetrieben

Bei Proben von Schlachtabwasser wurden Keime entdeckt, die gegen das Antibiotikum Colistin resistent sind. © Olaf Döring/IMAGO

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat in Abwasserproben von Schlachtbetrieben gefährliche Bakterien nachgewiesen. So auch in Niedersachsen.

Hannover ‒ Mit Abwässern aus Schlachthöfen gelangen gefährliche Bakterien, zum Beispiel antibiotikaresistente Keime, direkt in die Umwelt ‒ und damit auch ins Grundwasser. Das hat die Umweltorganisation Greenpeace laut Pressemitteilung nachgewiesen. Dafür hat die NGO Abwasserproben aus vier Schlachtbetrieben ‒ drei in Niedersachsen*, einer in Nordrhein-Westfalen ‒ analysiert.

Greenpeace Organisation Internationale Lobby- und Non-Profit-Organisation Aktivität Umweltschutz Gründung 1971 in Vancouver, Kanada Mitglieder circa 3 Millionen, 608.084 davon in Deutschland (Stand 2019) Sitz Amsterdam (Hauptsitz), Hamburg (deutsche Zentrale) Umsatz circa 350 Millionen Euro

Im Januar und Februar 2022 hat Greenpeace laut eigenen Angaben an mehreren Tagen die Proben genommen ‒ genau dort, wo das Abwasser der Schlachtbetriebe in umliegende Gewässer geleitet wird. Unter anderem wurden Betriebe von Goldschmaus und Wiesenhof überprüft. Die Proben wurden an der Universität Greifswald ausgewertet. Das Ergebnis: 35 der insgesamt 44 untersuchten Proben enthielten antibiotikaresistente Keime, wie hna.de berichtet.

Die Fassade der Gebäude von Greenpeace in der Hamburger Hafencity. Die Umweltschutzorganisation hat in den Abwässern von Schlachtbetrieben Keime gefunden. (Symbolbild) © Maja Hitij/dpa

Gefährliche Bakterien in Abwasser von Schlachtbetrieben: Keime können resistent gegen Antibiotika machen

In acht Proben konnten Resistenzen gegen das Antibiotikum Colistin nachgewiesen werden. Colistin ist einer der wenigen Wirkstoffe gegen spezifische Infektionskrankheiten beim Menschen. „Schlachthöfe tragen dazu bei, dass Infektionskrankheiten immer schwerer zu behandeln sind“, sagt Greenpeace-Landwirtschaftsexpertin Christiane Huxdorff. „Wir alle sind von der zunehmenden Unwirksamkeit von Antibiotika betroffen ‒ eine Folge der Massentierhaltung.“

Antibiotikaresistenzen gelten allgemeinhin als globale Gesundheitsgefahr. Laut NDR sterben nach aktuellen Berechnungen mehr als 1,2 Millionen Menschen weltweit pro Jahr an diesen resistenten Bakterien ‒ in Deutschland sind es immerhin mehr als 2000. Je mehr Antibiotika in Kliniken oder Tierställen zum Einsatz kommen, desto mehr derartige Keime bilden und verbreiten sich in der Umwelt.

Greenpeace nahm auch Abwasserproben von Goldschmaus und Wiesenhof in Niedersachsen

Alle Schlachtbetriebe, die Greenpeace überprüft hat, leiten ihr Abwasser direkt in Gewässer der Umgebung ein und sind daher Verursacher der mikrobiellen Belastung des Wassers. Dadurch können Kulturpflanzen mit diesem Abwasser in Berührung kommen ‒ so landen die Keime schlussendlich in Nahrungsmitteln und Tierfutter.

Bereits 2021 hatte Greenpeace laut eigenen Angaben bei Abwasserproben eine ähnliche Keimbelastung nachgewiesen. „Es ist besorgniserregend, dass die Werte trotz unserer Hinweise bis auf einen Standort weitgehend gleichgeblieben sind“, so Landwirtschaftsexpertin Huxdorff.

Auch Anlagen des Oldenburger Geflügelfleischhändlers Wiesenhof sollen laut Greenpeace überprüft worden sein. (Symbolbild) © Carmen Jaspersen/dpa

Gefährliche Keime im Abwasser: Greenpeace nimmt Schlachthöfe und Politiker in die Pflicht

Das Ergebnis der Greenpeace-Recherche zeigt mal wieder den kritischen Einfluss von Massentierhaltung auf die Umwelt. „Die massenhafte Produktion von Billigfleisch gefährdet nicht nur die menschliche Gesundheit. Sie verursacht massenhaftes Tierleid, zerstört die Artenvielfalt, heizt die Klimakrise an und verstärkt durch die Verfütterung von wertvollem Getreide wie Weizen den Hunger in der Welt“, so Huxdorff.

Die Umweltschutzorganisation will Bewusstsein für die Verantwortung von Schlachtbetrieben schaffen: „Das System Billigfleisch gehört abgeschafft. Die Politik ist in der Pflicht, das zu regeln, mit strengen Vorgaben und Kontrollen und einer klaren Strategie zur Reduktion der Tierzahlen. Aber auch der Handel und die Gastronomie müssen ihrer Verantwortung gerecht werden und Billigfleisch nicht mehr anbieten.“

Greenpeace ist in Niedersachsen besonders aktiv

Greenpeace tritt immer wieder mit Aktionen in Niedersachsen in die Öffentlichkeit. So wie erst Ende Februar 2022 bei einer Demonstration für Umweltschutz in Göttingen* oder im Sommer 2021, als die Umweltschutzorganisation eine Recherche zur Wegwerfkultur von Amazon* veröffentlichte. (Raphael Digiacomo)*hna.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.