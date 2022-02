Grüne fordern mehr Corona-Schutz für Kinder

Kinder und Jugendliche müssen auch mit Blick auf mögliche weitere Corona-Wellen nach Ansicht der Grünen im niedersächsischen Landtag besser vor Infektionen geschützt werden. Viele Eltern und Kinder seien angesichts der hohen Fallzahlen besorgt und hätten Angst davor, in Quarantäne zu müssen, sagte der Grünen-Abgeordnete Volker Bajus am Dienstag. „Der Druck in den Familien, der Druck auf die Kinder ist sehr hoch.“

Hannover - Luft nach oben gebe es im Schulbereich insbesondere bei der Ausstattung mit Luftfiltern, bei versetzten Schulanfangszeiten und den Kapazitäten für PCR-Pooltests. „Das wäre das Mindeste, was man für den Herbst vorbereiten muss“, sagte Bajus. Er kritisierte außerdem die Mitte Februar eingeführte Testpflicht an Kitas als zu spät. Darüber hinaus stelle das Land keine kindgerechten Lollitests bereit. Auch psychosoziale Angebote für Kinder kämen trotz der hohen Belastungen in der Pandemie zu kurz, sagte Bajus.

Das Kultusministerium wies die Kritik zurück. „In keinem Land wird mehr getestet als in Niedersachsen. Mit den täglichen Schultestungen und den dreimaligen Tests für jedes Kindergartenkind pro Woche setzten wir bundesweit die höchsten Standards. Die Kita-Träger können bereits jetzt Lollitests zusätzlich beschaffen, das Land übernimmt die Kosten dafür“, sagte ein Ministeriumssprecher.

Derzeit seien 2700 mobile Luftreinigungsgeräte für Schulen in der Beschaffung aus einem Landesprogramm. Aus einem entsprechenden Bundesprogramm fließen demnach mehr Gelder nach Niedersachsen als es die Verteilung normalerweise vorsehen würde.

Zu den geforderten PRC-Pooltests sagte der Sprecher, dass die Omikron-Welle die Schwäche der PCR-Tests aufzeige. „Die Kinder gehen infiziert in die Schule, testen dort, verbringen den Schultag mit ihren Klassenkameraden, verteilen das Virus weiter und erhalten erst am Folgetag eine Rückmeldung, dass in der Klasse eine oder mehrere Infektionen vorliegen.“ Dieses Verfahren derzeit einzufordern, sei von Unkenntnis gezeichnet oder schlicht verantwortungslos. dpa