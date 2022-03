Grünen-Landtagsabgeordneter Pancescu verlässt Fraktion

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Dragos Pancescu verlässt die Fraktion. Die Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg äußerte am Donnerstag ihr Bedauern über den Schritt ihres Kollegen. Beim Aufstellen der Landesliste für die Landtagswahl im Herbst wurde Pancescu am vergangenen Wochenende nicht gewählt. Der 54-Jährige zog 2017 in den Landtag ein. Somit besteht die Oppositionsfraktion künftig nur noch aus elf Politikern.

Hannover - Hamburg sagte: „Eine demokratische Wahl einer Landesliste bringt auch immer Enttäuschungen mit sich – erst recht, wenn man nicht gewählt wird. Aber auch nicht gewählt zu werden, gehört zur Demokratie.“

Aus einem persönlichen Misserfolg heraus nun die Fraktion zu verlassen, sei schlechter Stil und missachte die Entscheidung derjenigen, die ihn in den Landtag gewählt hätten. „Wir haben ihm Gesprächsangebote unterbreitet und die Türen standen ihm offen, mit uns zu schauen, wie eine Zusammenarbeit trotz bestehender Verletzungen möglich ist.“ Zuvor hatte das Politikjournal „Rundblick“ darüber berichtet. dpa