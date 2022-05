Grundwasserreinigungsanlage: Sanierung von Dethlinger Teich

Die vorbereitenden Arbeiten für die millionenteure Sanierung des Dethlinger Teichs bei Munster kommen voran. In Anwesenheit von Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) ist am Mittwoch die Grundwasserreinigungsanlage auf der Räumstelle am verseuchten Teich in Betrieb genommen worden.

Munster - Das gereinigte Wasser soll dann neben der Grundwasserreinigungs-Halle in Versickerungsbrunnen wieder in den Untergrund eingeleitet werden. Bis zur Errichtung der Spundwand im Sommer läuft die Halle im Minimalbetrieb, teilte der Heidekreis mit. Erst danach wird der Durchsatz erhöht und damit die für die geplante Kampfmittelbergung erforderliche Grundwasserabsenkung gestartet.

Das niedersächsische Umweltministerium stellt 38,4 Millionen Euro für die aufwendige Sanierung dieser bundesweit einmaligen Rüstungsaltlast bereit. Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Teich zugeschüttet worden.

Das Ministerium geht davon aus, dass sich mehr als 100.000 verschiedene Kampfmittel in dem zehn bis zwölf Meter tiefen Teich befinden. Eine Untersuchung eines benachbarten Grundgewässers hatte eine massive Belastung mit Kampfstoff-Abbauprodukten ergeben. Bei der anschließenden Erkundung des Teichs zwischen September 2019 und April 2020 an drei Teilflächen wurden insgesamt 2552 Teile Kampfstoffmunition geborgen. Tausende von Granaten wurden bereits aus dem Boden geholt und zur nur wenige Kilometer entfernten bundeseigenen Gesellschaft zur Entsorgung chemischer Kampfstoffe und Rüstungs-Altlasten (Geka) gebracht. Der Betrieb hat die Berechtigung zur systematischen Vernichtung von Chemiewaffen.

Die Sanierung soll im Herbst starten und ist für fünf Jahre angesetzt. Der Bauzeitenplan besteht aktuell aus mehr als 500 einzelnen Arbeitsschritten. Die Arbeiten werden rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche bewacht. In den vergangenen Jahren hatte das Ministerium bereits 9,2 Millionen Euro bereitgestellt, der Heidekreis 1,1 Millionen Euro. Der Bund beteiligt sich ebenfalls an den Kosten. dpa