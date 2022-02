Haare verfangen sich in Rolltreppe: Frau beleidigt Retter

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Eine Frau hat sich am Hauptbahnhof in Hannover mit ihren Haaren in einer Rolltreppe verfangen und nach Polizeiangaben herbeigerufene Rettungskräfte beleidigt. 24-Jährige sei ausfallend geworden, als sie nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden sollte, hieß es.

Hannover - Die Frau stieg am Samstagmorgen aus zunächst unbekannten Gründen eine nach unten fahrende Rolltreppe nach oben, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag sagte. Dabei sei sie gestürzt. Ihre Haare hätten sich in der laufenden Treppe verfangen.

Passanten stoppten demnach die Rolltreppe und alarmierten die Retter. Als eine Streife eintraf, soll die Frau regungslos am Boden gelegen haben und nicht ansprechbar gewesen sein. Die Beamten hätten Erste Hilfe geleistet und die eingeklemmten Haare der Frau abgeschnitten, hieß es. Als Rettungssanitäter die Frau dann ins Krankenhaus bringen wollten, sei sie erwacht und habe aggressiv reagiert. Sie habe weitere Hilfe verweigert, schlug demnach um sich, beleidigte die Beamten und zeigte mehrfach den Mittelfinger.

Sie habe nach Angaben des Sprechers den Bahnhof verlassen und sei nicht ins Krankenhaus gefahren. Ob und wie schwer die Frau verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt. Die 24-Jährige muss mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung rechnen. dpa