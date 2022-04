Hannover 96 nicht am Ziel: „Brauchen nach wie vor Punkte“

Trainer Christoph Dabrowski. © David Inderlied/dpa/Archivbild

Hannover 96 hat den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga nach Meinung von Trainer Christoph Dabrowski immer noch nicht sicher. „Es ist noch nicht vorbei. Wir brauchen nach wie vor Punkte“, sagte der 43-Jährige bei der Pressekonferenz zum Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (Samstag, 13.30 Uhr/Sky).

Hannover - Nach dem wichtigen 3:1-Sieg in Aue gehen die Niedersachsen mit einem Sieben-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz in die letzten fünf Spiele der regulären Saison. Um den nicht zu verspielen, forderte Dabrowski von seinem Team „mehr Power, mehr Aggressivität und mehr Intensität“ im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Heimspielen gegen Jahn Regensburg (1:1) und den 1. FC Nürnberg (0:3).

Gegen Düsseldorf erwarten die 96er am Samstag rund 15 000 Zuschauer. Denen wollen die Spieler endlich wieder etwas bieten. „Schauen wir uns den März doch mal an. Wir haben ein Heimspiel gegen Nürnberg und haben gefühlt keinen Zugriff. Da kommen Menschen ins Stadion, die freuen sich, zahlen 40 Euro für den Heimspielbesuch, und wir bieten so etwas an. Das geht nicht“, sagte Abwehrspieler Julian Börner in einer Medienrunde. „Wir machen Spiele, da denkst du, wir spielen um den Aufstieg. Dann machen wir Spiele, die sind gefühlt nicht einmal drittligatauglich. Wir brauchen eine Entwicklung hier und Konstanz.“ dpa