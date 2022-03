Hannover 96 verliert auch beim FC Schalke 04

Hannovers Mark Diemers sitzt enttäuscht auf dem Rasen. © David Inderlied/dpa

Hannover 96 steckt nach der vierten Pflichtspiel-Niederlage in Serie weiter im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga. Die Niedersachsen verloren am Samstag auch beim FC Schalke 04 mit 1:2 (0:1). Die Tore vor 55.152 Zuschauern erzielten Ko Itakura (43. Minute) und Rodrigo Zalazar (54.). Cedric Teuchert (49.) gelang für die engagierten 96er lediglich der Ausgleich.

Gelsenkirchen - Schalke holte in zwei Spielen unter dem neuen Trainer Mike Büskens nun sechs Punkte und ist mit 47 Zählern in Reichweite der oberen drei Plätze. Das 3:0 in Ingolstadt hatte der Schalke-Coach aus der Quarantäne dirigiert. Hannover hat weiter 31 Punkte und damit nur vier Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang.

Die auf fünf Positionen veränderten Gäste machten den Schalkern das Leben über weite Strecken schwer. Hannover hätte durchaus in Führung gehen können, doch nach einer Ecke von Sebastian Kerk ging der Ball nur an den Pfosten (32.). Bei Schalke sorgte zunächst nur Simon Terodde für Gefahr (13. und 25.).

Kurz vor der Pause dann aber großer Jubel, als nach einer Ecke und einer Ablage von Startelf-Debütant Marius Lode Itakura per Flachschuss zur Führung traf. Teuchert traf kurz nach der Pause aus der Drehung mit einem Schuss ins lange Eck zum da verdienten 1:1 Doch die Antwort der Gastgeber folgte prompt, als Zalazar aus spitzem Winkel die erneute Führung gelang. dpa