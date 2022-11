Fahrer verliert auf Schnellstraße das Bewusstsein – Zehnjähriger übernimmt bei 150 km/h das Steuer

Von: Marcus Giebel

Polizeieinsatz auf dem Messeschnellweg: Wegen des Krankheitsfalles eines Fahrers musste ein Zehnjähriger einen Dacia aus dem Verkehr steuern. (Symbolbild) © IMAGO / mix1

Auf dem Messeschnellweg in Hannover wird ein 66-Jähriger am Steuer plötzlich bewusstlos. Der zehnjährige Beifahrer übernimmt das Lenkrad und rettet das Auto in eine Ausfahrt.

München - Ein Zehnjähriger auf einer Schnellstraße am Steuer eines Fahrzeugs? Was zunächst wie ein Dumme-Jungen-Streich klingt, war in diesem Fall eine glückliche Fügung. Denn wie die Polizeidirektion Hannover berichtet, verhinderte der Junge durch seinen beherzten Griff zum Lenkrad womöglich einen schweren Verkehrsunfall.

Gemeinsam mit seinem 66-jährigen Großonkel war der Zehnjährige demnach am Dienstag auf dem Messeschnellweg in der niedersächsischen Landeshauptstadt in Richtung Celle unterwegs, als der Senior auf dem Fahrersitz aufgrund eines Krankheitsfalles das Bewusstsein und damit die Kontrolle über den Dacia Logan verlor. Als der Junge die bedrohliche Situation erkannte, übernahm er geistesgegenwärtig das Steuer.

Zehnjähriger übernimmt Steuer auf Messeschnellweg: Lkw-Fahrer verhindert Rückkehr auf die Straße

Laut Polizei habe das Fahrzeug infolge der Notsituation des Fahrers teilweise unkontrolliert auf 150 Kilometer pro Stunde beschleunigt. Der Zehnjährige habe den Pkw jedoch auf der Fahrbahn halten und nach Ausnutzung der gesamten Asphaltbreite in die Ausfahrt Pferdeturm lenken können.

Unterstützung bekam der unfreiwillige Nachwuchsfahrer von einem 44-jährigen, der mit seinem Lkw wegen der auffälligen Fahrweise selbst stark abbremsen musste. Er setzte seinen Sattelzug so neben den Dacia, dass dieser nicht zurück auf die Straße geraten konnte, berichtet die Polizei weiter.

Zehnjähriger bringt Fahrzeug in Böschung zum Stehen: Polizei wird per Notruf alarmiert

An der Ausfahrt gelang es dem Zehnjährigen, den Fahrbahnteiler, einen Leitpfosten und einen Betonsockel im rechten Seitenraum zu umfahren, ehe das Auto in einer Böschung zum Stehen kam. Der Lkw-Fahrer und weitere Verkehrsteilnehmer halfen den beiden Insassen aus dem Unfallfahrzeug und leisteten beim 66-Jährigen Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Die Polizei wurde demnach gegen 13.50 Uhr von einem Notruf alarmiert, in dem von einem verdächtigen Fahrzeug auf Höhe der Aral-Tankstelle-Messe berichtet wurde. Der Wagen sei zwischen den Fahrbahnbegrenzungen hin- und hergependelt und habe mehrmals die Mittelschutzplanke touchiert. Schließlich sei der Dacia von der Fahrbahn abgekommen und auf einem Grünsteifen geendet.

Zehnjähriger muss Dacia auf Schnellstraße übernehmen: Ermittlungen gegen Großonkel

Bei dem Zwischenfall wurde der Junge leicht verletzt, musste jedoch nicht medizinisch behandelt werden. Die Polizisten übergaben ihn seiner Mutter. Beiden wurde psychologische Hilfe angeboten.

Der Großonkel des kleinen Retters wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dem Polizeibericht zufolge besteht bei ihm keine Lebensgefahr mehr. Allerdings wurden gegen ihn Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (mg)

