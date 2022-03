Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko spricht heute in Hannovers Ratssitzung

Von: Felix Busjaeger

Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew, spricht heute zur Ratssitzung in Hannover. (Archivbild) © IMAGO/Pavel Nemecek

Um auf die Lage in Kiew aufmerksam zu machen, spricht Vitali Klitschko in der hannoveranischen Ratssitzung. Derweil wirbt sein Bruder in Berlin um Hilfe.

Hannover – Hoher Besuch bei der Ratssitzung am 31. März in Hannover: Während der Krieg in der Ukraine zwischen russischen und ukrainischen Soldaten weiter tobt, soll der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, live zu den Ratsmitgliedern von Hannover sprechen. Wie aus Informationen der Stadt Hannover hervorgeht, wird der ehemalige Weltmeister im Schwergewicht per Video zugeschaltet. Klitschkos Rede soll live auf YouTube zu sehen sein.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko spricht ab 15:30 Uhr zur Ratssitzung in Hannover

„Als Bürgermeister erlebt Vitali Klitschko in Kiew das schlimmste, was einer Stadt passieren kann: Bombenhagel, Tod und Zerstörung. Vitali Klitschko kämpft für die Freiheit der Ukraine und die Sicherheit der Kiewer Bevölkerung“, sagte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay in einer Mitteilung. Geplant ist, dass Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko, der sich gemeinsam mit seinem Bruder Wladimir Klitschko am 6. März 2003 in das Goldene Buch Hannovers eingetragen hat, zu Beginn der Ratssitzung gegen 15.30 Uhr eine Ansprache an die Ratsmitglieder halten soll.

Wie aus Angaben der Stadt hervorgeht, soll es im Anschluss eine Rede des hannoveranischen Oberbürgermeisters geben. Auch die Fraktionen sollen zu Wort kommen, um sich zur Situation in der Ukraine äußern zu können. Während Klitschko das Gespräch in Hannover sucht, scheint es so, als ob es bei der Gasversorgung nach Deutschland weiterhin keine Lieferengpässe gibt. Engpässe beim Gas hätten deutliche Folgen für Deutschland.

Vitali Klitschko und Wladimir Klitschko: Ehemalige Profiboxer machen auf Lage in der Ukraine aufmerksam

Vitali Klitschko kämpft schon länger gemeinsam mit seinem Bruder Wladimir Klitschko für die ukrainische Freiheit und macht auch in der internationalen Gemeinschaft auf die Lage in Kiew und der Ukraine aufmerksam. „Ich bin Wladimir Klitschko und ich wende mich an die ganze Welt. (...) (der Krieg) geschieht im Herzen Europas. Es ist keine Zeit, um zu warten (...) Ihr müsst jetzt handeln“, sagte Klitschko vor einigen Tagen in einer Videobotschaft. Gegenüber dem US-Fernsehen forderte Klitschko die internationale Gemeinschaft auf, nicht passiv den Krieg in der Ukraine, der durch Wladimir Putin initiiert wurde, zu verfolgen.

Wie die Stadt Köln in einer Mitteilung bekannt machte, will die Stadt den Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko in der angespannten Lage ebenfalls unterstützen. Wie unter anderem der Kölner Stadtanzeiger berichtet, werden mehr als 120 Paletten mit Hilfsgütern in die ukrainische Hauptstadt Kiew geschickt. Bereits kurz nach dem russischen Angriff auf die Hauptstadt der Ukraine hatte sich Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker an Klitschko gewandt und ihm Hilfe angeboten. Wie es weiter heißt, sollen am 31. März vier Lastwagen Lebensmittel, Medikamente und Hygieneartikel zu einer Sammelstelle der Deutschen Bahn bringen. Von dort aus werden die Güter in die Ukraine gebracht.

Wladimir Klitschko reist mit Delegation nach Berlin – Gespräche mit hohen Politikern

Während Vitali Klitschko am 31. März ab 15:30 Uhr zu den Mitgliedern der Ratssitzung in Hannover sprechen wird, ist sein Bruder Wladimir Klitschko überraschend nach Deutschland gereist. Das geht aus einer Nachricht hervor, die auf dem Twitteraccount der Brüder geteilt wurde. Offenbar treffen sich der ehemalige Profiboxer und eine ukrainische Delegation mit hochrangigen Politikern in Deutschland. Die Bildzeitung berichtet, dass Klitschko inzwischen in Berlin gelandet ist.

Er sei nach Deutschland gekommen, um die ukrainische Delegation bei politischen Gesprächen in Berlin zu unterstützen, wird Klitschko von der Bild zitiert. Es würde um weitere Hilfe für die Ukraine gehen, so der Ex-Boxer. Klitschko machte gegenüber der Zeitung deutlich, dass die Ukraine derzeit dringend humanitäre und militärische Unterstützung gegen die russische Armee benötigen würde. * kreiszeitung.de und fr.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA.