Hass-Kriminalität im Internet: Zahl der Verfahren steigt drastisch

Von: Bernd Schlegel

Teilen

1136 Fälle von Hass-Kriminalität im Internet in einem Jahr meldet die Zentralstelle für Online-Delikte Niedersachsen. Damit haben sich die Fälle verfünffacht.

Göttingen – Juristen aus der Uni-Stadt kämpfen erfolgreich gegen Hass-Kriminalität im Internet. Im zweiten Jahr ihres Bestehens wurden bei der „Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet – Niedersachsen“ (ZHIN) in Göttingen 1136 Fälle bearbeitet – eine Verfünffachung der Zahl im Vergleich zum ersten Jahr, wie hna.de berichtet.

Dieses Ergebnis stellte Justizministerin Barbara Havliza (CDU) gemeinsam mit dem Braunschweiger Generalstaatsanwalt Detlev Rust und Oberstaatsanwalt Frank-Michael Laue, dem Leiter der Zentralstelle, vor.

Hass-Kriminalität im Internet nimmt zu: Oft sind Amtsträger im Visier der Täter

Mehr als 1100 Fälle von Hass-Kriminalität im Internet hat die Zentralstelle für Online-Delikte Niedersachsen in einem Jahr verzeichnet. Damit haben sich die Fälle verfünffacht. (Symbolbild). © Thomas Trutschel/photothek/Imago

Ein großer Teil der Verfahren, insgesamt 257, betraf Fälle, in denen Amts- und Mandatsträger (zum Beispiel Bürgermeister) Opfer von Hasskriminalität im Internet waren. Einen weiteren Schwerpunkt bildeten Verfahren, bei denen es um rassistische (60) beziehungsweise antisemitische (99) Äußerungen ging.

Neben Beleidigungen verfolgte die Behörden auch Straftaten wie die „Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“, die öffentliche Aufforderung zu Straftaten, das Billigen von Straftaten aber auch vom Gesetzgeber neu geschaffene Straftatbestände. Dazu gehören das Verbreiten von sogenannten Feindeslisten oder die „verhetzende Beleidigung“.

Laut Oberstaatsanwalt Laue stehen Hasskommentare häufig im Zusammenhang zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Geschehnissen. „Maßnahmen der Politik zur Eindämmung der Covid-19-Infektionszahlen werden verglichen mit der planvollen Vernichtung der jüdischen Bevölkerung im Nationalsozialismus“, so der Göttinger Jurist.

Die Staatsanwaltschaft Göttingen: Dort ist die Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet angesiedelt. © Swen Pförtner/Archiv

Der Davidstern mit dem Zusatz „ungeimpft“ oder die Verbreitung der Parole „Impfen macht frei!“ sind aus seiner Sicht dafür Beispiele. „Es wird zur Tötung von Impfärzten aufgerufen, missliebigen Politikern werden diffamierende Falschzitate in den Mund gelegt. Man ,feiert’ die Ermordung zweier Polizisten oder solidarisiert sich mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine“, nannte Laue Beispiele.

Viele Strafbefehle wegen Hass-Kriminalität im Internet

Zum Ausgang der Ermittlungsverfahren: In 28 Prozent der erledigten Verfahren der vergangenen zwölf Monate hat die Zentralstelle Anklage erhoben oder einen Strafbefehl beantragt.

In 34 Prozent wurden die Verfahren an eine andere Staatsanwaltschaft abgegeben oder gegen eine Geldauflage eingestellt. In weiteren 38 Prozent der Fälle mussten die Verfahren eingestellt werden, weil die Äußerung entweder nicht strafbar war oder der Verfasser nicht ermittelt werden konnte.

Hate-Speech: Das Netz stellt Ermittler vor Probleme

Nicht immer gelingt es der Staatsanwaltschaft, die Täter zu ermitteln. „Dies liegt unter anderem daran, dass die häufig im Ausland ansässigen Betreiber sozialer Netzwerke auf Anfragen von Ermittlungsbehörden nicht oder nur zögerlich antworten, die zur Identifizierung des Täters benötigten IP-Adressen bereits gelöscht sind oder schlicht nicht nachgewiesen werden kann, welcher von mehreren Nutzern ein und desselben Gerätes den fraglichen Kommentar verfasst hat.“

Zudem ist laut Laue nicht jeder geschmacklose Kommentar strafbar: „Auch anstößige Äußerungen können von der Meinungsäußerungsfreiheit gedeckt sein, so dass solche Verfahren ebenfalls eingestellt werden müssen.“

Barbara Havliza (CDU), Niedersächsische Justizministerin © Holger Hollemann

Justizministerin Havliza lobte die Arbeit der Zentralstelle: „Die Corona-Monate haben uns gezeigt, wie schnell sich die Menschen über ihre digitalen Geräte in abstrusen Gedankenwelten verlieren können, gepusht von anonymen Gleichgesinnten. Die Justiz hält dem Hass im Netz etwas entgegen“, so die CDU-Politikerin.

Zentralstelle für Online-Delikte in Göttingen bietet schnelle Hilfe

Die ZHIN bietet Privatpersonen, Medienunternehmen, Beratungsstellen und sonstigen Institutionen die Möglichkeit, schnell und unkompliziert Hass und Hetze im Internet zur Anzeige zu bringen.

Wer Opfer oder Zeuge eines Hasspostings beispielsweise bei Facebook oder Twitter wird, kann dieses im Internet anzeigen, damit ein solches Verhalten nicht folgenlos bleibt. Online-Strafanzeigen können hier gestellt werden. (Bernd Schlegel)