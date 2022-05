Heimatbund fokussiert Nachhaltigkeit in der Heimatpflege

Die Nachhaltigkeit in der Heimatpflege steht im Mittelpunkt des 101. Niedersachsentags des Niedersächsischen Heimatbundes in Lüneburg. An diesem Freitag präsentieren sich dazu rund 25 Vereine und Verbände an der Leuphana-Universität, wie ein Sprecher der Stadt am Montag sagte. Dort sollen Bürgerinnen und Bürger mit den Gruppen rund um das Thema Nachhaltigkeit beim Bewahren der Heimat ins Gespräch kommen.

Lüneburg - Nach Angaben des Heimatbundes ist Nachhaltigkeit fester Bestandteil vieler Heimat- und Bürgervereine - etwa wenn es darum geht, Pflanzen- und Tierarten, Kulturlandschaften, Denkmäler und immaterielle Traditionen zu erhalten und zu pflegen.

Am Samstag will der Heimatbund dann der Landesregierung seinen Jahresbericht mit Lob, Kritik und Anregungen für die Landesentwicklung übergeben. Die sogenannte Rote Mappe will Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) bei einer Festversammlung entgegen nehmen. Im Gegenzug wird dieser dem Heimatbund die „Weiße Mappe“ aushändigen, in der die Landesregierung zu den Anregungen, Fragen und Forderungen des Heimatbundes Stellung nimmt.

Im Fokus der Arbeit des Heimatbundes steht das ehrenamtliche Engagement in der Denkmalpflege, dem Natur- und Landschaftsschutz sowie die Geschichte, die Archäologie und das Museums- und Archivwesen in Niedersachsen. Auch bemüht sich der Bund darum, die landestypischen Dialekte, Niederdeutsch und Saterfriesisch, lebendig zu halten. Der zweitägige Niedersachsenstag, der jährlich in verschiedenen Städten ausgerichtet wird, findet nach zwei Jahren pandemie-bedingter Pause wieder statt. dpa