Himmelfahrt: 33. „Kulturelle Landpartie“ im Wendland startet

Teilen

Mit dem Beginn der „Kulturellen Landpartie“ strömen Tausende Touristen ins Wendland. An 74 Orten wird von Himmelfahrt bis Pfingsten einiges an Kunst und Kultur geboten.

Lüchow - Zwölf Tage lang öffnen bei der 33. „Kulturellen Landpartie“ im Wendland Künstler und andere Kreative ihre Höfe und Ateliers. Etwa 300 Aussteller zeigen von Himmelfahrt bis 6. Juni an 74 Orten ihre Gemälde, machen Musik sowie Theater und bieten Workshops für Erwachsene und Kinder an. Der „Reisebegleiter“ mit 208 Seiten - der Katalog der Landpartie - gibt Orientierung. In einer Gemeinschaftsausstellung am Wunderpunkt in Tüschau werden Plakate und Fotografien aus der Geschichte der Großveranstaltung gezeigt. Für den 3. Juni ist in Gorleben die „letzte Widerstandspartie“ geplant.

Das Festival im Kreis Lüchow-Dannenberg war 2020 wegen der Pandemie ausgefallen, im vergangenen Jahr war es auf Ende Juli bis Anfang August verschoben worden. Das Festival wurde zwar gut angenommen, wegen des parallelen Termins mit den Sommerlichen Musiktagen Hitzacker waren die Unterkünfte in der Region aber knapp geworden. Die Musiktage laufen 2022 vom 30. Juli bis 7. August.

„Eigentlich wünschen wir uns, dass die Landpartie nicht mehr wächst“, sagte Vorstandsmitglied Anne Przyklenk-Hadel - allein schon wegen der Verkehrssituation. Es gebe Grenzen, was die Bevölkerung im sonst so beschaulichen Wendland aushalte. Eine Verkehrsarbeitsgruppe tüftele Verbindungen mit der Bahn und Fahrradtransport aus. „So eine Veranstaltung zieht einfach viel Verkehr“, sagte sie.

Entstanden ist die „Kulturelle Landpartie“ 1989 aus der Widerstandsszene gegen die Atomenergie. Tausende Besucher und Besucherinnen kommen dann in den Landkreis. Das Festival soll die Vielfalt der Region zeigen. dpa