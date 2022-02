Hospitalisierungsinzidenz in Niedersachsen sinkt leicht

Ein Intensivbett mit Beatmungseinheit steht auf einer Corona-Station. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/Symbolbild

Kleiner Lichtblick bei der Zahl der Corona-Infizierten und -Kranken in niedersächsischen Kliniken: Die Hospitalisierungsinzidenz betrug am Sonntag 11,6 nach 11,9 am Vortag, wie das Land mitteilte. Dieser Wert steht für die Zahl der infizierten Patienten pro 100.000 Einwohner, die binnen einer Woche neu in Krankenhäusern aufgenommen wurden. Unter ihnen können auch Menschen mit positivem Corona-Test sein, die eine andere Haupterkrankung haben.

Hannover - Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten sank erneut leicht - auf 5,2 nach 5,4 am Samstag.

Das Infektionsgeschehen gab in Niedersachsen ebenfalls geringfügig nach. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Sonntag auf 1206,5; einen Tag zuvor betrug der Wert noch 1216,2. Die Maßzahl gibt an, wie viele Neuansteckungen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen registriert wurden. Insgesamt gab es landesweit 10.763 bestätigte neue Infektionen; die Zahl der Covid-19-Todesfälle stieg um 7 auf 7225.

Die höchste Inzidenz hatte der Landkreis Celle mit 2040,3, gefolgt von der Stadt Wolfsburg (1673,9) und der Stadt Salzgitter (1636,7). Den landesweit niedrigsten Wert verzeichnete der Landkreis Göttingen mit 588,5.

Im Bundesland Bremen lag die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 1243,1 - nach 1257,4 am Vortag. Es wurden 543 bestätigte Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall registriert. dpa