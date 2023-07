Pit Bull attackiert Chihuahua – danach hetzt Besitzer den Hund auf Zeugen

Von: Sebastian Peters

Die Polizei Hannover sucht einen Mann, der seinen Pit Bull auf Zeugen losließ, nachdem dieser einen Chihuahua schwer verletzt hatte. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.

Hannover – Die Polizei Hannover sucht nach einem unbekannten Mann, der gestern seinen Pit Bull auf Zeugen losgelassen hat, nachdem sein Hund einen Chihuahua schwer verletzt hatte. Der beunruhigende Vorfall ereignete sich in Linden-Nord, einem Stadtteil von Hannover.

Hannover: Unbekannter setzt Pit Bull auf Zeugen an nach Beißattacke auf Chihuahua

Am Donnerstagmittag, gegen 12:50 Uhr, geschah der Vorfall in der Limmerstraße, als der Hund eines unbekannten Mannes einen Chihuahua attackierte, der sich mit seiner 30-jährigen Besitzerin im Außenbereich eines Cafés aufhielt. Der Pit Bull verletzte den kleineren Hund schwer im Nackenbereich. Der unbekannte Mann flüchtete daraufhin mit seinem Hund in Richtung Fössestraße, ohne sich um den verletzten Chihuahua zu kümmern.

Eine andere Hundehalterin und eine weitere Zeugin verfolgten den Mann bis in die Limmerstraße. Als der Mann dies bemerkte, ließ er seinen Hund von der Leine und deutete in Richtung der Hundehalterin, woraufhin der Pit Bull auf die Frau zu rannte. Kurz bevor der Hund die Frau erreichte, rief der Mann seinen Hund zurück und floh über die Limmerstraße in Richtung Küchengarten.

Die Polizei wurde unverzüglich alarmiert. Beamte vor Ort leiteten ein Strafverfahren wegen einer Bedrohung und einer versuchten gefährlichen Körperverletzung ein. Das verletzte Tier wurde medizinisch versorgt und das Veterinäramt wurde informiert.

Polizei sucht nach Mann, der seinen Pit Bull auf Zeugen loslässt

Der gesuchte Mann ist laut Zeugenaussagen etwa 30 Jahre alt und schlank. Er hat kurze schwarze Haare und einen dunklen Drei-Tage-Bart. Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug er ein schwarzes T-Shirt mit weißem Schriftzug, eine dunkelblaue oder schwarze Jacke, eine kurze helle Jeanshose und weiße Turnschuhe. Sein Hund wird als schwarzer American Pit Bull Terrier beschrieben, mit einem auffälligen weißen Fleck an der Brust.

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem Unbekannten und seinem Hund. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511 109-3920 zu melden. Die Polizei versichert, dass alle Informationen vertraulich behandelt werden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteur Sebastian Peters sorgfältig geprüft.