Hunde-Triathlon in Amelinghausen im Mai ausgebucht

Verena Pierza (r) mit Hund Emma und Carola Hadler mit Hund Fjäll trainieren für einen Hunde-Triathlon. © Philipp Schulze/dpa/Archivbild

Ein Triathlon für Menschen und ihre Vierbeiner - das plant Verena Pierza seit drei Jahren. Für die Premiere am 15. Mai in Amelinghausen (Landkreis Lüneburg) kann sie sich kaum noch vor Anfragen retten. „Ich habe nach einem Sport gesucht, den ich selbst machen und wo ich auch andere kennenlernen kann“, erzählt die Filialleiterin im Einzelhandel aus Schneverdingen.

Amelinghausen - Seitdem der Termin bekannt ist, sind die hundert maximalen Anmeldungen für eine Teilnahmegebühr von 39 Euro ihren Worten zufolge schnell eingegangen.

Den Ablaufplan für den Hunde-Mensch-Wettkampf um und im Lopausee entwarf Pierza zusammen mit dem Team „Gesund mit Hund Heidekreis“. Für den Wettbewerb müssen Halter in Begleitung ihres Hundes 80 Meter Schwimmen, rund 3,5 km Radfahren und mehr als 2 km Laufen bewältigen.

Amelinghausens Bürgermeister ist von dem neuen Event begeistert. „Das ist eine tolle Idee, wir stellen den See gern zur Verfügung“, sagt Christoph Palesch (SPD). „Das ist genau, was wir wollen, Urlaub mit Vierbeinern, Radurlaube in der Region.“ Bei einer gelungenen Premiere soll der Termin fest im Kalender für die nächsten Jahre verankert werden. dpa