Hundesteuer-Einnahmen explodieren während Corona in Niedersachsen

In Niedersachsen werden während der Corona-Pandemie mehr Hunde gehalten. So hohe Hundesteuer-Einnahmen wie im zweiten Coronajahr 2021 gab es noch nie.

Hannover – Die Niedersachsen sind auf den Hund gekommen. Das ist jedenfalls die Schlussfolgerung, die man ziehen muss, wenn man sich die Einnahmen der Hundesteuer im gesamten Bundesland auf die vergangenen zwei Coronajahre ansieht. Denn die Einnahmen durch die Hundesteuer sind in Niedersachsen in den vergangenen Jahren so sehr explodiert, wie noch nie zuvor. Besonders auffällig ist das zweite Coronajahr 2021, berichtet die Nachrichtenagentur dpa.

Hundesteuer-Einnahmen explodieren in Niedersachsen während Corona-Pandemie wie noch nie

Die Hundesteuer-Einnahmen in Niedersachsen sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Zahlten Hundebesitzer im Jahr 2016 insgesamt noch 36,6 Millionen Euro, waren es im vergangenen Jahr rund 42,93 Millionen Euro, wie das Landesamt für Statistik in Hannover auf Anfrage mitteilte. In Diepholz war die Hundesteuer erst im vergangenen Jahr neu angepasst worden. In Sulingen wurde der Höchstbetrag für die Hundesteuer hingegen gekippt. Das berichtet kreiszeitung.de.

Die Einnahmen der öffentlichen Kassen kletterten von Jahr zu Jahr zwischen 1,1 und 1,2 Millionen Euro. In den Corona-Jahren war der Anstieg von 2020 zu 2021 den Angaben zufolge jedoch mit 1,6 Millionen Euro noch deutlich höher. Dem Landesamt lagen nach Auskunft eines Sprechers keine Daten dazu vor, ob das mit einer gestiegenen Zahl von Vierbeinern zu tun hat – also mit einem Trend zum Haustier während der Corona-Krise.

Hundesteuer in Niedersachsen explodiert während Corona: Das müssen Hundehalter im Nordwesten wissen

In Deutschland handelt es sich bei der Hundesteuer um eine Gemeindesteuer. Höhe und Ausgestaltung bestimmt die jeweilige Kommune. Vielerorts hängt der Betrag, den die Besitzer entrichten müssen, auch von der Anzahl der Hunde im Haushalt oder von der Hunderasse ab. Insofern bedeuten höhere Steuereinnahmen nicht zwangsläufig, dass auch die Zahl dieser Haustiere gestiegen ist. Allerdings häuften sich im vergangenen Jahr die Meldungen, dass die Menschen sich vermehrt Haustiere in der Corona-Pandemie angeschafft haben.

Das müssen Hundebesitzer bei der Hundesteuer beachten Jeder Hundehalter ist verpflichtet, seinen Hund anzumelden. Die Meldepflicht ist im Einzelnen in der jeweiligen kommunalen Satzung geregelt. Diese sieht eine Anmeldepflicht regelmäßig vor, wenn der Hund älter als drei oder vier Monate ist. Weitere Gründe für die Anmeldung des Hundes sind: der Neuerwerb eines Tieres oder der Zuzug mit Hund. Wer einen Hund längerfristig pflegt, wird bei der Hundesteuer ebenfalls zur Kasse gebeten: Hierbei ist allerdings der Zeitraum entscheidend. Zudem ist eine gesonderte Eintragung im Hunderegister notwendig, welche nicht von der zuständigen Stelle durchgeführt wird.

Nach Angaben des Landestierschutzverbandes waren in diesem Corona-Sommer viele Tierheime in Niedersachsen überlastet. Hintergrund sei unter anderem die Versorgung von „Corona-Rückgabetieren“. Die betroffenen Tiere seien zuvor in der Regel unüberlegt im Internet, im Zoofachhandel oder beim Züchter erworben worden. (mit Material der dpa)

