IG BAU fordert mehr Fachkräfte für die Forstwirtschaft

Teilen

Die Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) fordert mehr Personal für niedersächsische Forstbetriebe. Wie die Gewerkschaft am Dienstag mitteilte, stiegen die Schäden in den Wäldern in den vergangenen Jahren um das Fünffache. Der Bedarf an Arbeitskräften sei deshalb groß.

Hannover - „Vom Forstwirt bis zur Revierleiterin - die Beschäftigten haben in Niedersachsen alle Hände voll zu tun, um die massiven Schäden der letzten Jahre zu beseitigen“, sagte die Bezirksvorsitzende der IG BAU, Stephanie Wlodarski. Gleichzeitig seien die Waldarbeiter mit dem Umbau der Wälder und der Wiederbewaldung beschäftigt. Die Beschäftigten seien deshalb am Limit. Waldbesitzer müssten mit fairen Einkommen und guten Arbeitsbedingungen neue Fachkräfte anwerben. Pro 1000 Hektar Wald sei im Schnitt ein Mitarbeiter mehr notwendig.

Niedersachsens Wälder wurden in den vergangenen Jahren unter anderem durch Dürre, den Befall durch den Borkenkäfer und Stürme gebeutelt. Laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes mussten etwa im Jahr 2020 rund vier Millionen Kubikmeter Schadholz aus den Forsten geholt werden und damit fünf Mal mehr als fünf Jahre zuvor, wie die IG BAU mitteilte. Vor allem Nadelbäume sind demnach betroffen. dpa