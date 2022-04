Ilmenau-Sperrwerk wird für Instandsetzung trockengelegt

Um das Ilmenau-Sperrwerk bei Hoopte im Landkreis Harburg zu modernisieren, wird die Anlage ab Mitte April für den Schiffsverkehr gesperrt. In den nächsten Monaten sollen neue Stemmtore in das Sperrwerk eingebaut werden, dazu wird das Bauwerk trockengelegt, wie der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Dienstag mitteilte.

Hoopte - Die neuen, höheren Tore sollen demnach für einen besseren Hochwasserschutz sorgen. Das Ilmenau-Sperrwerk südlich von Hamburg sperrt bei Bedarf die Mündung der Ilmenau und schützt die Ilmenau- sowie die Luheniederungen mit der Stadt Winsen vor Sturmfluten.

„Für die Durchführung dieser Arbeiten steht aus hydrologischen Gründen und aus Gründen der Sturmflutsicherheit nur das Sommerhalbjahr zur Verfügung“, sagte NLWKN-Projektleiter Stefan Löhn in einer Mitteilung. Die Sperrung beginnt am 19. April. Voraussichtlich Mitte September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein und das Sperrwerk wieder geflutet werden. dpa