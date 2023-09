Schlangenalarm in Niedersachsen: Neun Pythons in einem Ort gefunden – Polizei steht vor Rätsel

Von: Marcel Prigge

Gleich neun Würgeschlangen wurden in den vergangenen Tagen in Niedersachsen gefunden. Warum die Pythons alle in einer Samtgemeinde auftauchen, ist unklar.

Dörpen – Wie kann das denn sein? Diese Frage stellen sich zurzeit die Polizei und Feuerwehr in der Samtgemeinde Dörpen (Landkreis Emsland) in Niedersachsen. In den vergangenen zehn Tagen sind insgesamt neun Königspythons gefunden worden. Woher die Würgeschlangen stammen, ist derzeit unklar.

Neun Königspythons in Dörpen entdeckt: Woher die Schlangen kommen, ist der Polizei ein Rätsel

Sie frisst Mäuse, Ratten und gelegentlich auch Vögel – die Königspython ist eine ungiftige Würgeschlange und vor allem in den Tropen West- und Zentralafrikas zu Hause. Und scheinbar auch in der Samtgemeinde Dörpen, wurden doch in den vergangenen Tagen gleich neun Reptilien dieser Art gefunden.

Gleich neun Königspythons, wie diese aus dem Tierheim Süderstraße in Hamburg, sind in der Samtgemeinde Dörpen im Emsland gefunden worden. Woher sie kommen, ist derzeit unklar – die Polizei ermittelt. © Marcus Brandt/dpa

Der erste Fund ereignete sich am 19. August. Eine Schlange tauchte auf eine Straße in Hasselbrock auf, erklärte die Feuerwehr. Einsatzkräfte haben die Python in eine Kiste verfrachtet und in einen Tierpark gebracht. Schlag auf Schlag ging es in der Samtgemeinde jedoch weiter.

Schlangenalarm: Pythons in Tierpark untergekommen – doch dieser stößt an seine Grenzen

Ein weiterer Fund ereignete sich am Freitag, 25. August. Am darauffolgenden Sonntag wurden gleich vier Würgeschlangen entdeckt. Am Montag meldeten sich Passanten: zwei Königspythons wurden in Walchum gesichtet. Zuletzt wurde dann am Dienstag eine Schlange gefunden.

Acht der neun Würgeschlangen seien im Tierpark Nordhorn untergekommen, ein Reptil sei bereits aufgrund ihres schlechten Zustands gestorben. Wie der NDR berichtet, werden die Tiere in dem Parkt tierärztlich untersucht und gefüttert. Doch der Zoo stoße an seine Grenzen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass alle Schlangen von einem Halter stammen, der mit ihnen überfordert war. Die Polizei ermittelt.

Immer wieder werden Pythons ausgesetzt oder als vermisst gemeldet. Ein spektakulärer Fall ereignete sich in Sachsen-Anhalt. Eine Drei-Meter-Schlange wurde vermisst, die Suche nach der Python eigentlich eingestellt. Dann tauchte sie in einem Keller eines Wohnhauses auf.