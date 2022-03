Infektionszahlen in Niedersachsen und Bremen steigen

Die Mitarbeiterin eines Impfzentrums zieht den Corona-Impfstoff Nuvaxovid mit einer Spritze auf. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Die Corona-Infektionszahlen in Niedersachsen sind am Montag gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1677,2. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner haben sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt. Am Sonntag hatte der Wert bei 1652,0 gelegen.

Hannover/Bremen - Der Hospitalisierungswert stieg auf 15,5 (Sonntag: 15,3). Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner mit Covid-19 in den Krankenhäusern aufgenommen wurden. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-Patienten blieb bei 7,1 Prozent. Es gab 8594 neue bestätigte Infektionen. Ein mit Corona infizierter Mensch starb, die Gesamtzahl in Niedersachsen stieg auf 7798 Tote.

Die höchste Sieben-Tages-Inzidenz in Niedersachsen verzeichnete am Montag die Stadt Emden mit 2526,4, gefolgt vom Landkreis Grafschaft Bentheim mit 2454,1. Die geringste Inzidenz hatte weiter der Landkreis Vechta mit einem Wert von 434,2.

In Bremen stieg die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag laut RKI auf 1412,8. Am Sonntag hatte der Wert bei 1344,4 gelegen. Insgesamt wurden 783 neue Corona-Fälle registriert, Todesfälle gab es nicht. dpa