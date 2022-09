„Wir kämpfen um jeden Gesellen“: Handwerkskammer-Präsident Delfino Roman warnt vor Abwanderung

Von: Bernd Schlegel

Der Tag des Handwerks steht an und wir sprechen mit Delfino Roman. Der Präsident der Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen warnt im Interview vor Nachwuchsmangel.

Hildesheim/Göttingen – Das Handwerk hat goldenen Boden. Dieses alte Sprichwort gilt nach wie vor. Aber die Betriebe müssen noch stärker aus früher um Mitarbeiter bemühen, macht Delfino Roman, Präsident der Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen, im Interview zum Tag des Handwerks am Samstag (17.09.2022) deutlich. Das berichtet hna.de.

Tag des Handwerks: Handwerkskammer-Präsident Delfino Roman warnt vor Abwanderung

Wie ist es um den Mitarbeiterstamm in den Handwerksbetrieben bestellt?

Wir kämpfen um jede Gesellin und um jeden Gesellen, dass sie in den Betrieben bleiben und nicht in Richtung Industrie abwandern. Außerdem kämpfen wir um jeden neuen Lehrling. Dafür muss das Handwerk viel Kraft aufwänden. Seit fünf Jahren sprechen wir mit der Imagekampagne nur noch die jungen Leute an. Von zentraler Bedeutung ist, dass wir dabei das Image rüberbringen, dass wir als Handwerk modern sind. Bei vielen Eltern, die einen entscheidenden Einfluss auf die Berufswahl ihrer Kindern haben, herrscht beispielsweise noch die Vorstellung, dass der Maurer nur einen Ziegel auf den anderen setzt. Dabei gehört dazu heute viel Grips, wenn man die verschiedenen Werkstoffe im Bauhandwerk richtig einsetzen und nach Norm verarbeiten will. Das hat sich noch nicht rumgesprochen.

Wie hat sich die Arbeitswelt im Handwerk verändert?

Wir haben in den vergangenen Jahren einen wahnsinnigen Technologie-Sprung in vielen Berufen erlebt. So habe ich in meinem Steinmetz-Betrieb inzwischen eine computergesteuerte Fünf-Achs-Säge im Einsatz. Mit der neuen Maschine tue ich mich schwer. Unsere jungen Leute, die kapieren das. Es fährt kein Mitarbeiter mehr auf eine Baustelle, der nicht ein Smartphone dabei hat, auf dem die Aufträge hinterlegt sind.

Wie ist die wirtschaftliche Entwicklung im Handwerk verlaufen?

Ein Handwerksbetrieb kann schon mal 50 oder 100 Mitarbeiter haben, und diese Unternehmen kommen oft klagloser durch eine Krise wie ein Industriebetrieb, weil sie oft wesentlich flexibler sind. Wir haben während der Corona-Krise mehr Eintragungen als Löschungen in der Handwerksrolle gehabt. Das gilt selbst für das Friseurhandwerk.

Immer mehr junge Leute entscheiden sich für ein Studium, weil sie sich davon Aufstiegschancen versprechen. Wie ist es mit den Aufstiegschancen im Handwerk?

Die sind riesig. Wer einen Realschulabschluss hat und eine Gesellenprüfung gemacht hat, kann anschließend ein Fachhochschulstudium beginnen oder eine Meisterschule beziehungsweise eine Technikerschule besuchen. Die Durchlässigkeit nach oben ist zu 100 Prozent gegeben. Der Meistertitel entspricht inzwischen einem Bachelor-Abschluss. Das ist vielen einfach nicht bekannt.

Es gibt jedes Jahr zahlreiche Studienaussteiger. Welche Angebote macht die Handwerkskammer dieser Gruppe?

Wir hatten einmal ein tolles, gefördertes Programm direkt für Studienabbrecher. Leider ist das ausgelaufen. Auch die Zusammenarbeit mit den Hochschulen hat nicht so gut geklappt. Inzwischen sind wieder unsere Ausbildungsberater für diese Gruppe zuständig. Wir haben jetzt immer wieder Gespräche mit den Hochschulen. Es kommen Betroffene zu uns in die Ausbildungsberatung, und wir sprechen diese Gruppe auf Berufsmessen an. Dazu eine Zahl: 17 Prozent der Lehrlinge in unserer Handwerkskammer haben inzwischen Abitur.

Wie hat sich insgesamt die Lehrlingsausbildung entwickelt?

Absolut positiv. Obwohl viele unserer 7800 Betriebe vom demografischen Wandel betroffen sind, haben wir über die Jahre gleichbleibend etwa 3500 Lehrlinge. Zum Vergleich: In Hamburg gibt es bei 17 000 Betrieben nur ganze 2200 Lehrlinge. Das liegt allerdings auch daran, weil wir einen hohen Anteil an Betrieben haben, die einen Meister brauchen.

Frauen sind in vielen Handwerksberufen nach wie vor unterrepräsentiert. Was tut das Handwerk dagegen?

Wir versuchen, auf den Berufsmessen deutlich zu machen, dass viele Handwerksberufe, beispielsweise im Heizungs-, Sanitär- und Klimabereich sowie im Elektrobereich, nicht körperlich belastend sind – dafür aber geistig fordern. Aber es ist weiterhin ein Rollendenken vorhanden. Wir haben tolle Beispiele von Frauen, die sich in früheren Männerdomänen durchgesetzt haben. Es sind aber leider noch zu wenige. Aktuell beträgt der Frauenanteil unter den Lehrlingen 17 Prozent. Das deckt sich übrigens mit dem Anteil der Betriebsinhaberinnen. Es ist nach wie vor schwierig, gegen die gelebten Vorbehalte der Eltern anzukommen. Oft wird noch konservativ gedacht.

Warum ist es für die Betriebsinhaber so schwer, einen Nachfolger fürs eigene Unternehmen zu finden?

Wir haben zu wenige junge Meister. Auf der anderen Seite gibt es auf einen Schlag zu viele, die ihren Betrieb aus Altergründen abgeben wollen und müssen. Zudem hat sich die Einstellung vieler junger Leute geändert: Sie wollen zum Teil nicht mehr so viel Verantwortung haben. In diesem Fall kann ein Modell mit zwei Nachfolgern helfen, die sich die Aufgaben aufteilen. Viele wollen sich auch die Wahnsinnsbürokratie unserer Zeit nicht mehr antun. Außerdem wird das finanzielle Risiko einer Betriebsübernahme durch eine Bank nicht abgedeckt.

Wie unterstützt das Handwerk den Start in die Selbstständigkeit?

Finanziell ist das leider nicht möglich. Wir haben inzwischen die Meisterprämie von 4000 Euro, für die wir gekämpft haben. Außerdem gibt es eine Meister-Gründungsprämie. Wenn aber jemand einen Betrieb übernimmt, dann fließt dieses Geld jedoch nicht. Das Handwerkszeug für die Betriebsführung ist übrigens Teil der Meisterkurse. Manche satteln noch den Betriebswirt des Handwerks obendrauf.

Wie sieht es mit der Beratung aus?

Wir bieten kostenlos intensive Beratung durch unsere Spezialisten bei der Handwerkskammer. Sie unterstützen beide Seiten, den Handwerker, der seinen Betrieb abgeben will und den künftigen Betriebsinhaber. Dabei begleiten und moderieren sie den Übergang. Natürlich gibt es auch Beratung bei der Neugründung. In beiden Fällen sind wir nicht an Finanzdienstleister gebunden. Deshalb gibt es bei uns eine absolut neutrale Beratung.

Was würden Sie sich wünschen?

Dem Handwerk wäre viel geholfen, wenn das Land mit der KfW-Bank ein Projekt für Bürgschaften auflegt. Damit könnte beispielsweise eine Betriebsübernahme mit 50 000 Euro je Arbeitsplatz finanziell abgesichert werden. Kein junger Handwerker kann so viel Sicherheiten aufbringen, dass er das notwendige Geld von der Bank bekommt. Wir brauchen mehr Unterstützung in dieser Richtung.

Welche Folgen drohen für die Bevölkerung, wenn sich nicht mehr junge Leute fürs Handwerk entscheiden?

Die Daseinsvorsorge wird immer kritischer werden. Man wird immer länger auf Handwerker warten müssen – auch bei Reparaturen, zum Beispiel beim tropfenden Wasserhahn oder der defekten Heizung.

Haben sie weitere konkrete Beispiele?

Die Energiewende kann immer langsamer umgesetzt werden. Wer soll denn sonst die Solaranlage aufs Dach bringen, die neue Heizung einbauen oder die Wärmepumpe anschließen? Es wird irgendwann nicht mehr nur am Material scheitern, bei dem wir momentan einen Engpass haben. Irgendwann haben wir einfach nicht mehr genügend Gesellinnen und Gesellen, die zügig Arbeiten ausführen können. Engpässe drohen auch beim Lebensmittelhandwerk, also bei Bäckern und Fleischern. Da haben wir große Einbrüche. (Bernd Schlegel)

Zur Person Delfino Roman (63) ist seit dem Jahr 2013 Präsident der Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen. Er selbstständige Steinmetzmeister kam in Hildesheim zur Welt und machte nach dem Abitur eine Lehre zum Bildhauer und Steinmetz. Seit 1995 ist er Geschäftsführer des Hildesheimer Natursteinbetriebs D. & L. Roman GmbH in Hildesheim. Das im April 1897 gegründete Unternehmen besteht inzwischen in vierter Generation. Roman ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter.

Mit Strategien gegen den Fachkräftemangel in der Daseinsvorsorge hat sich eine Tagung in Göttingen befasst, mit dabei war auch Ministerin Birgit Honé. In der dualen Berufsausbildung in Deutschland sind 2021 Nachfrage und Angebot deutlich gesunken und passen immer weniger zueinander.

Handwerkskammer vertritt Interessen von rund 8000 Betrieben in vier Landkreisen Die Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen vertritt die Interessen von etwa 8000 Betrieben mit rund 44 000 Beschäftigten in den Landkreisen Göttingen, Hildesheim, Holzminden und Northeim. Die Handwerkskammer bietet Beratungs- und Informationsangebote für Handwerksbetriebe und die Öffentlichkeit, ist Bildungspartner von Betrieben und Berufsschulen bei der beruflichen Bildung und bietet Weiterbildung für Beschäftigte im Handwerk. Die Kammer führt die Verzeichnisse des Handwerks und achtet auf die korrekte Anwendung der Handwerksordnung. Das Berufsbildungszentrum ist ein wichtiger Faktor in der Aus- und Fortbildung der Kammer. Der Einzugsbereich des BBZ für Auszubildende, die in der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung ihr Praxiswissen vertiefen und erweitern, umfasst die Landkreise in Südniedersachsen und darüber hinaus. (bsc)