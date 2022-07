„Abrüstung nicht aus Blick verlieren“: Interview mit SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich über Ukraine-Krieg

Von: Thomas Kopietz

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich ist zu Gast in der HNA-Redaktion Göttingen. Im Interview spricht er über den Ukraine-Krieg, Abrüstung und Putins Handeln.

Göttingen – Er stammt aus einer Arbeiterfamilie, war der erste der Familie, der studieren durfte und schrieb eine Dissertation über atomare Abrüstung: Rolf Mützenich, Fraktionsvorsitzender der SPD im Bundestag, ist immer noch Pazifist. Dafür und für seine Einstellung zum Umgang mit Russlands Präsident Wladimir Putin stand er massiv in der Kritik.

Nun muss Mützenich über Waffenlieferungen sprechen und diese vertreten. Verbiegen lässt er sich trotzdem nicht, wie er im Exklusiv-Interview mit der HNA sagt. Gemeinsam mit Andreas Philippi, Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des SPD-Unterbezirks, war er in der HNA-Redaktion Göttingen zu Besuch und stand uns Rede und Antwort.

Sie haben Anfang der 90er Jahre eine Doktorarbeit geschrieben, über atomare Abrüstung und Perspektiven. Aktuell wird über Aufrüstung gesprochen. Ist aus der Dissertation von einst, noch etwas übertragbar – in Kriegszeiten?

Es ging darum, wie regionale Abrüstungsinitiativen weltweit dazu beitragen können, den Großmachteinfluss in den Regionen zu reduzieren und zur nuklearen Abrüstung beizutragen. Das haben mehrere regionale Verträge befördert, unter anderem die atomwaffenfreie Zone in Lateinamerika nach der Kuba-Krise. Regionale Autonomie gegenüber Atommächten zu erreichen, ist auch heute für bestimmte Länder erstrebenswert. Die Mongolei und andere zentralasiatische Staaten versuchen sich ganz neu als atomwaffenfreie Zonen zu definieren, um den Einfluss Russlands und der Volksrepublik China zu reduzieren.

Sie standen nach Kriegsausbruch massiv in der Kritik, Ihnen wurde Blauäugigkeit bei der Bewertung der Gefahr durch Russland und Putin vorgeworfen. Mit Recht?

Ich habe mich immer stark gemacht für Abrüstung und lasse ich mich davon auch nicht abbringen. Trotzdem dürfen wir die Augen vor den Folgen von Putins Angriffskrieg auf die Ukraine nicht verschließen. Der Kanzler spricht zurecht von einer Zeitenwende in Europa, selbst wenn Staaten außerhalb unseres Erdteils dies anders sehen. Als eine Antwort haben wir richtigerweise 100 Milliarden Euro als Sondervermögen für die Bundeswehr auf den Weg gebracht. Gleichwohl bleibe ich dabei, dass wir Fragen der internationalen Abrüstung nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Das sieht meine Fraktion ganz genauso.

Hat Sie das Handeln von Putin überrascht, wollten Sie die Gefahr nicht wahrhaben?

Putin hat große Teile der Welt getäuscht. Ich frage mich natürlich schon, welche anderen Schlüsse ich aus den vielen Gespräche mit Sicherheitsberatern, Abgeordneten und Experten hätte besser ziehen sollen und können. Putin hat über lange Zeit Narrative aufgebaut, um letztlich den Militäreinsatz zu entscheiden.

Die Rückschau bringt aber keinen Fortschritt darin, den Krieg zu beenden. Was ist jetzt zu tun?

Es wichtig, die Ukraine zu unterstützen. Wir müssen immer wieder und jeden Tag mit der ukrainischen Regierung Chancen erörtern, ob es gelingt, selbst für ein paar Stunden humanitäre Waffenstillstandskorridore schaffen, um an Flüchtlinge heranzukommen und humanitäre Hilfe zu leisten. Wir müssen generell versuchen, jeden kleinen Spalt bei diplomatischen Verhandlungen etwas größer zu machen. Aus der sich abzeichnenden Vereinbarung, Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer zu exportieren, ergeben sich eventuell weitere Möglichkeiten. Die Türen für die Diplomatie sollten nie ganz geschlossen werden. Aber: Wir sind nicht blauäugig. So gilt es auch, über einen längeren Zeitraum Sicherheit vor Russland schaffen zu müssen – auch mit militärischen Beiträgen. Dazu zählen auch die 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr.

Klimawandel, Krieg, Pandemie, Fachkräftemangel – was macht Ihnen angesichts dieser massiven Probleme momentan Hoffnung?

Es mag mutig klingen, momentan von positiven Aspekten zu sprechen. Die Antwort auf viele Fragen ist ein modernes Deutschland, was sich auf große Herausforderungen wie Krieg, Corona-Pandemie und Klimawandel einstellt. Wir Sozialdemokraten wollen helfen, gute und entsprechend bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen, um auch jungen Menschen eine Perspektive in einer veränderten Arbeits- und Wirtschaftswelt zu geben. Es gilt auch, Chancen, die ein einiges Europa bietet, besser zu nutzen – so bei Flüchtlings- und Klimapolitik und in Bezug auf die Souveränität der europäischen Staaten. Konstellationen wie die neue Ampel-Koalition in Berlin, bei der jeder Partner eine eigene Sichtweise auf Probleme mitbringt, könnten eine Lösung sein – abseits von tradierten Vorstellungen. (tko)