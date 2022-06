„Jugend musiziert“ in Oldenburg: Auftakt für Wertungsspiele

Ein Junge spielt Geige. © Angelika Warmuth/dpa

Oldenburg ist für einige Tage Hauptstadt des deutschen Musiknachwuchses. Überall klingt, singt und tönt es in der Stadt. Zu Gast ist der Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“.

Oldenburg - Beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ hat in Oldenburg der lange Vorspiel-Reigen begonnen. Kinder und Jugendliche präsentierten am Donnerstag zum Auftakt auf dem Horn, der Geige und anderen Instrumenten ihre eingeübten Stücke vor einer Jury. 2300 jugendliche Musikerinnen und Musiker nehmen bis 9. Juni an dem Wettbewerb teil, der erstmals seit zwei Jahren wieder live und vor Publikum stattfindet. „Vom Barock-Ensemble bis zum Popgesang - die Bandbreite ist enorm“, sagte Sabine Siemon vom Deutschen Musikrat. Insgesamt stehen 1500 Wertungsspiele auf dem Programm.

Der Wettbewerb fächert sich nach minuziösem Plan in zahlreiche Kategorien auf. Gewertet werden Darbietungen auf Streichinstrumenten wie Geige, Bratsche, Cello oder Kontrabass. Andere Solo-Wertungskategorien sind Akkordeon, Schlagzeug und Popgesang. Beim gemeinsamen Musizieren geht es um Klavier-Kammermusik; es spielen Duos aus Klavier und einem Blasinstrument; auch Vokal-Ensembles, Zupf-Ensembles und Harfen-Ensembles treten auf. Ebenso gibt es Gruppen für alte Musik und für besondere Instrumente.

„Die Freude bei uns ist groß“, sagte der Geschäftsführer des Deutschen Musikrates, Stefan Piendl, Anfang Mai mit Blick auf das wieder mögliche Präsenzformat beim 59. Bundeswettbewerb. „2022 wird in Oldenburg das Normale zur Sensation“, sagte der Jury-Vorsitzende Ulrich Rademacher. Wegen der Corona-Pandemie fiel der Wettbewerb im Jahr 2020 aus, im Jahr 2021 gab es einen Video-Wettbewerb.

Um all den Instrumentalisten und Sängern ihren Auftritt zu ermöglichen, nutzt die Stadt Oldenburg 20 Gebäude von der Universität bis zum Staatstheater, von Schulen bis zu den Weser-Ems-Hallen. Alle der jeweils etwa 20-minütigen Wertungsspiele sind frei zugänglich. Die jungen Preisträgerinnen und Preisträger sind auf drei Konzerten am 6., 7. und 8. Juni zu hören. dpa