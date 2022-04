Kampagne: Investoren für bezahlbaren Wohnraum gesucht

Die Förderbank des Landes Niedersachsen und das Bauministerium wollen Investoren gewinnen, die landesweit mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Die Zahl an bezahlbaren Wohnungen im Land steige zwar seit Jahren kontinuierlich - der Bedarf sei aber noch nicht gedeckt, teilte das Institut am Dienstag in Hannover mit. Niedersachsens Bauminister Olaf Lies betonte:

Hannover - „Wir stehen in der Verantwortung, dass ausreichend günstiger, sozial geförderter Wohnraum zur Verfügung steht.“ Der SPD-Politiker erklärte, es müsse mehr getan werden, weil die Ziele im geförderten Wohnungsbau „deutlich verfehlt“ wurden. Kritik kam von den Grünen.

Der Grund: Unter anderem der, dass die Wohnungswirtschaft bisher die Fördermöglichkeiten nur zögerlich angenommen habe, sagte Lies. Daher wurde die Kampagne „Investition mit Haltung“ ins Leben gerufen, um Investoren anzulocken, wie die NBank mitteilte. „Bezahlbares Wohnen ist ein wichtiger Faktor für den Zusammenhalt und das Funktionieren unserer Gesellschaft. Eine breite Schicht der Bevölkerung ist auf geförderten Wohnraum angewiesen“, erklärte Michael Kiesewetter, der Vorstandschef der NBank. 2020 flossen nach früheren Angaben der NBank 205 Millionen Euro in die Wohnraumförderung.

Christian Meyer, der wohnungspolitische Sprecher der Grünen im niedersächsischen Landtag, schlug dagegen vor, die Fördermittel in den öffentlichen und gemeinnützigen Wohnungsbau zu stecken - auch ein Förderprogramm für den Austausch alter Öl- und Gasheizungen könne helfen. „Die Zahl der Sozialwohnungen ist in der Amtsperiode von Bauminister Lies gegen alle Ankündigungen auf einen historischen Tiefstand gesunken“, kritisierte er. „Hinzu kommt, dass die Mieten explodieren - nicht nur in den Großstädten.“ Es sei keine Hilfe, die Beantragung von Fördermitteln mit Werbekampagnen bekannter zu machen. dpa