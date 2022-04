Kantor und Kirche streiten weiter um Leihmutterschaft

Teilen

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Nach gescheiterter Güteverhandlung im Streit eines Kantors mit der evangelischen Landeskirche Braunschweig wegen einer geplanten Leihmutterschaft muss nun ein Kammertermin gefunden werden. Die Kirche hatte den Mann im März entlassen, weil er sich und seinem Ehemann den Vorwürfen zufolge Pläne offengehalten haben soll, per Leihmutterschaft in Kolumbien Kinder zu bekommen, wie das Arbeitsgericht Braunschweig mitteilte.

Braunschweig - Dagegen wehre sich der Kirchenmusiker mit seiner Kündigungsschutzklage. Der Gütetermin scheiterte am Dienstag.

Die Landeskirche sieht in dem Vorhaben nach Angaben des Gerichts einen „erheblichen Loyalitätsverstoß“, der die weitere Zusammenarbeit unzumutbar mache. Die Kirche begründete dies auch mit der bundesweiten Bekanntheit des Kantors. Außerdem hätten Diskussionen über die privaten Pläne des Kirchenmusikers zu Zerwürfnissen unter Mitarbeitern geführt. Leihmutterschaft ist in Deutschland wie in vielen anderen Staaten verboten.

Der Kantor dagegen warf der Gemeinde den Angaben zufolge vor, selbst für die Verbreitung des Falls gesorgt zu haben - per E-Mail an über 600 Menschen, darunter auch Minderjährige. Er sehe sich in seiner Reputation und möglicherweise auch wirtschaftlich schwer geschädigt. Im Falle einer etwaigen einvernehmlichen Lösung müsse es auch um Rehabilitation und Kompensation gehen. dpa