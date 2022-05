Kerzen erinnern an erstochene 35-Jährige

Teilen

Polizisten stehen an einem abgesperrten Tatort. © ---/TNN/dpa

Vor den Augen zahlreicher Passanten hat ein Mann eine 35-Jährige im Zentrum der Kleinstadt Burgdorf angegriffen. Am nächsten Tag stellt sich heraus: Der mutmaßliche Mörder war der Ehemann.

Burgdorf - Nach der tödlichen Messerattacke auf eine 35-Jährige in Burgdorf ist gegen den Ehemann der Frau Haftbefehl wegen heimtückischen Mordes erlassen worden. Der Beschuldigte äußere sich bisher nicht zu seinem Motiv und zu den Hintergründen der Tat, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim, Christina Wotschke, der dpa.

Am Dienstagnachmittag hatte der 37-Jährige die Frau auf offener Straße angegriffen und ihr mehrere Stichverletzungen zugefügt. „Das Geschehen wurde von einer Vielzahl von Zeugen beobachtet, die versuchten einzugreifen“, sagte Wotschke.

Der Mann habe dann von der Frau abgelassen, sei geflüchtet und habe sich wenig später in Burgdorf der Polizei gestellt. Die Zeugen leisteten Erste Hilfe. Die 35-Jährige starb trotz Reanimationsversuchen der alarmierten Rettungskräfte noch am Tatort nahe der Einkaufszone der Kleinstadt.

Einen Tag später stellten Menschen am Ort des Verbrechens Kerzen auf und legten Blumen nieder. Die Vögel zwitschern, die Sonne scheint. Passanten gehen vorbei, manche bleiben stehen. „Sie war so ein liebevoller Mensch. Sie war so positiv“, sagte eine Frau über die Getötete. Ein Schwarz-Weiß-Foto steht neben den Blumen: Es zeigt eine attraktive Frau mit langen dunklen Haaren und ausdrucksstarken Augen.

Die getötete Frau und ihr Mann stammten aus dem Landkreis Celle. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft konnte zunächst nicht sagen, ob sie noch zusammenlebten beziehungsweise ob die Frau sich von dem Mann trennen wollte.

Die Ermittler suchen jetzt weitere Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen vor und nach der tödlichen Attacke machen können. Die Frau hatte nach dpa-Informationen einen privaten Termin in Burgdorf. Die Tatwaffe - ein Messer - wurde nach Behördenangaben sichergestellt, ebenso ein in Tatort-Nähe abgestelltes Auto, das mutmaßlich von der Frau gefahren worden war.

Eine Seniorin, die den Angriff am Dienstag erlebt hatte, kehrte am Mittwoch zum Ort des Verbrechens zurück. Sie beobachtete die Attacke nach eigenen Angaben von der anderen Straßenseite. Im ersten Moment habe sie gedacht, die Frau sei umgefallen und der Mann habe ihr helfen wollen, berichtet die Seniorin. Doch dann habe sie gesehen, wie der Mann mit einem Messer mit langer Klinge mehrmals ausgeholt und auf die Frau eingestochen habe. Die Seniorin habe laut um Hilfe gerufen. dpa