Kion übertrifft gedämpfte Erwartungen: Keine Prognose

Das Logo der Kion Group ist zu sehen. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Der Gabelstapler-Hersteller Kion blickt nach einem erwartungsgemäß schwachen ersten Quartal weiterhin ungewiss auf das Gesamtjahr. Die Jahresprognose bleibe aufgrund der wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten ausgesetzt, teilte der Konzern am Donnerstag in Frankfurt mit. Umsatz, Auftragseingang sowie das bereinigte operative Ergebnis und der Gewinn fielen in den ersten drei Monaten 2022 jedoch besser aus als erwartet.

Frankfurt/Main - Anfang April hatte Kion eine Gewinnwarnung herausgegeben.

Der Umsatz stieg dank eines hohen Auftragsbestandes im Vergleich zum Vorjahresquartal um gut 15 Prozent auf gut 2,7 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieben für Kion im ersten Vierteljahr 80,2 Millionen Euro Gewinn und damit 41,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Darin enthalten seien nach Steuern auch Sondereffekte aus dem Russlandgeschäft, erklärte das Unternehmen.

Wegen der andauernden Unsicherheiten an den Beschaffungsmärkten, die sich durch den Krieg in der Ukraine sowie durch erneute Corona-Lockdowns insbesondere in China massiv verstärkt hätten, hatte das Management Anfang April seine Jahresprognose zurückgezogen. „Trotz dieser Umstände konnten wir dank anhaltender Nachfrage Auftragseingang und Umsatz im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern“, bilanzierte Kion-Chef Rob Smith am Donnerstag. dpa