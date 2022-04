Klinikbeschäftigte fallen wegen Corona-Infektionen aus

Die Pandemie stellt das Personal in den Kliniken vor große Herausforderungen. Dass es kaum noch Corona-Schutzmaßnahmen gibt, macht die Lage nicht einfacher.

Hannover - Die Lage der Krankenhäuser in Niedersachsen bleibt angespannt. „Pandemiebedingte Ausfälle von Klinikpersonal bei zeitgleich hohem Mehraufwand für Infektionsschutzmaßnahmen stellen die Krankenhäuser vor große Herausforderungen“, teilte der Sprecher der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft mit. Demnach fallen landesweit zahlreiche Beschäftigte wegen Corona-Infektionen oder Quarantäne aus. „In der Folge sind Krankenhäuser zum Teil gezwungen, planbare Eingriffe zu verschieben.“ Mit Blick auf den Wegfall zahlreicher Corona-Schutzmaßnahmen rief die Krankenhausgesellschaft dazu auf, die Entwicklung der Corona-Lage genau zu beobachten. „Die Politik darf die personelle und wirtschaftliche Belastungssituation der Krankenhäuser auch in dieser Phase der Pandemie nicht außer Acht lassen.“

Auf die medizinische Versorgung ukrainischer Flüchtlinge und Patienten seien die Krankenhäuser in Niedersachsen grundsätzlich vorbereitet, schrieb der Sprecher. „Infolge von Kriegstraumata von Geflüchteten ist zu erwarten, dass die Leistungsbereiche Psychiatrie und Kinderpsychiatrie künftig stärker gefordert werden.“ Der Krankenhausgesellschaft zufolge sollte geprüft werden, ob aus der Ukraine geflüchtete Fachkräfte aus dem medizinischen oder pflegerischen Bereich in Deutschland arbeiten können. „Insbesondere Menschen, die absehbar eine längere Zeit in Deutschland bleiben werden, sollte eine berufliche Teilhabe ermöglicht werden. Herausforderungen dürften hierbei die Anerkennung beruflicher Qualifikationen sowie der Erwerb deutscher Sprachkenntnisse sein.“ dpa