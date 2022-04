Kommandowechsel bei der Panzerlehrbrigade 9 „Niedersachsen“

Die Panzerung eines Kampfpanzer vom Typ Leopard 1A5 ist an einem Schnittmodell im Deutschen Panzermuseum Munster zu sehen. © Philipp Schulze/dpa

Bei der Panzerlehrbrigade 9 „Niedersachsen“, die einige Jahre zur schnellen Eingreiftruppe der Nato gehörte, gibt es einen Führungskraft-Wechsel: Brigadegeneral Christian Freuding übergab das Kommando am Donnerstag an Oberst Lutz Kuhn. Freuding, der die Lehrbrigade rund zweieinhalb Jahre führte, wurde feierlich verabschiedet. Er wird Leiter des Lagezentrums Ukraine im Bundesverteidigungsministerium in Berlin.

Munster - Die Brigade in Munster (Heidekreis) gehörte von 2018 bis 2020 zur schnellen Eingreiftruppe der Nato, der sogenannten „Very High Readiness Joint Task Force“ (VJTF) Land. In der Kommandeurszeit von Freuding beteiligte sich die Brigade bei der Sicherung der Nato-Ostflanke in Litauen sowie bei der Beseitigung der Flutschäden im Ahrtal.

„Herzlichen Dank an Brigadegeneral Freuding, der künftig das Lagezentrum Ukraine in Berlin leiten wird, und gutes Gelingen für Oberst Lutz Kuhn!“, twitterte Ministerpräsident Stephan Weil. Zu diesem Teil der Bundeswehr habe das Land eine besonders enge Verbindung. „Die Brigade hat sich mit ihren Soldatinnen und Soldaten in den vergangenen Jahren sehr um Niedersachsen verdient gemacht - unter anderem auch während der Corona-Pandemie bei der Unterstützung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und aktuell bei der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine“, schrieb der SPD-Politiker.

Die Brigade in der Lüneburger Heide kümmert sich um die Ausbildung im Bereich der Landes- und Bündnisverteidigung. Oberst im Generalstabsdienst Kuhn ist seit 1989 Soldat und gelernter Panzergrenadier. Die vergangenen zwei Jahre war er Chef des Stabes der 10. Panzerdivision. dpa