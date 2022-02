Kommunen erhalten Novavax-Impfstoff ab Montag

Niedersachsen verteilt seine erste Lieferung von Novavax-Impfdosen von Montag bis Mittwoch an die Kommunen. Allerdings werden zunächst nur rund 42.000 der 140.000 Impfdosen des Landes ausgeliefert, wie das Gesundheitsministerium in Hannover am Freitag mitteilte. Das sei nötig, damit die gekühlte Lagerung überall gewährleistet werden kann. Weitere Lieferungen soll es nur auf ausdrückliche Bestellung der Gesundheitsämter hin geben.

Hannover - Der neue Corona-Impfstoff, bei dem es sich anders als bei Biontech und Moderna um einen Proteinimpfstoff handelt, richtet sich gezielt an Menschen, die bisher gar nicht gegen das Coronavirus geimpft sind. Allerdings ist die Nachfrage gering. Auf der zentralen Warteliste des Landes standen am Freitag erst rund 8200 Menschen. Es gebe daher auch für alle Interessierten, die nicht auf der Liste stehen, genügend Impfstoff, betonte das Ministerium.

„Wir haben ausreichend Impfstoff von allen Herstellern zur Verfügung und müssen daher nicht mehr priorisieren“, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). „Auch für diejenigen, die den mRNA-Impfstoffen skeptisch gegenüberstehen, gibt es nun eine Alternative.“ Alle zugelassenen Corona-Impfstoffe böten einen zuverlässigen Schutz vor schweren Krankheitsverläufen. dpa