Konferenz in Wilhelmshaven: Umweltminister kommen zusammen

Die Umweltminister der Länder kommen mit Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) an diesem Donnerstag (12.15 Uhr) in Wilhelmshaven zur Umweltministerkonferenz zusammen. Auf der Tagesordnung des zweitägigen Treffens stehen mehr als 20 Themen, wie ein Sprecher von Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) sagte. Unter anderem soll über Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf den Umwelt- und Klimaschutz sowie über den Artenschutz beim Ausbau der erneuerbaren Energien beraten werden.

Wilhelmshaven - Niedersachsen hat in diesem Jahr den Vorsitz der Konferenz inne.

Um die Konferenz sind mehrere Kundgebungen geplant. Am Vormittag (9.30 Uhr) wollen sich etwa Weidetierhalter versammeln, die ein Bestandsmanagement für Wölfe fordern. Für den Donnerstagnachmittag (17.30 Uhr) haben mehrere Gruppen zu einer Demonstration unter dem Motto „Klimaschutz und Artenschutz - Hand in Hand“ aufgerufen. Die Polizei erwartet dann rund 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. dpa