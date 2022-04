Land will bei Genehmigung von LNG-Terminal Gas geben

Der Standort für das geplante Import-Terminal für Flüssigerdgas an der Elbe. © Sina Schuldt/dpa

Niedersachsen hat für das geplante Import-Terminal für Flüssigerdgas (LNG) in Stade ein schnellstmögliches Genehmigungsverfahren zugesichert. „Es muss jetzt schnell gehen“, sagte Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Dienstag in Stade. Dort nahm er aus den Händen von Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) die Antragsunterlagen für die Genehmigung zum Bau eines Anlegers in Stade entgegen.

Stade - Lies schloss nicht aus, dass die Bauarbeiten für den Anleger möglicherweise parallel schon vor dem Vorliegen einer Genehmigung beginnen könnten. Nach Worten von Althusmann sollen seitens der öffentlichen Gesellschaft Niedersachsen Ports in den kommenden Jahren Mittel von 200 Millionen Euro für Planung und Vorbereitung für das Projekt Stade sowie den zweiten geplanten LNG-Terminalstandort Wilhelmshaven zur Verfügung gestellt werden.

Das Terminal Hanseatic Energy Hub (HEH) in Stade soll bis 2026 in unmittelbarer Nachbarschaft des US-Chemieunternehmens Dow in Stade am Elbufer entstehen. Dow stieg inzwischen als neuer Minderheitsgesellschafter bei HEH ein. Die Geamtinvestitionskosten belaufen sich inklusive Hafenanlage auf rund eine Milliarde Euro.

In der Endstufe soll die Anlage über eine maximale Regasifizierungskapazität von 13,3 Milliarden Kubikmetern pro Jahr verfügen, was einem Anteil von bis zu 15 Prozent des deutschen Gasbedarfes entspräche. Auch in Wilhelmshaven und in Brunsbüttel laufen konkrete Planungen für Flüssigerdgas-Terminals.

LNG wird bei minus 162 Grad per Schiff transportiert und dann wieder erwärmt und in Gas umgewandelt, um in die Netze eingespeist zu werden. Für diesen Prozess soll industrielle Abwärme vom Dow-Standort genutzt werden, um eine emissionsfreie Rückumwandlung des LNG (Regasifizierung) zu ermöglichen. dpa