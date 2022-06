Landtag will mehr Schüler erreichen

Teilen

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne spricht im niedersächsischen Landtag. © Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Niedersachsens Landtag will mit neuen Bildungsangeboten künftig 20.000 Schülerinnen und Schüler pro Jahr erreichen - doppelt so viele wie in Vor-Corona-Zeiten. Helfen soll dabei das Programm „Klasse Landtag“, das Parlamentspräsidentin Gabriele Andretta und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (beide SPD) am Mittwoch in Hannover vorgestellt haben. Das neue Programm sieht nicht mehr nur Veranstaltungen im Landtag selbst vor, sondern auch Workshops in Schulen.

Hannover - Für die Schüler sind die Angebote kostenlos.

Das Programm, über das sich Schulleitungen und Lehrkräfte auf der Webseite des Landtags informieren können, umfasst beispielsweise Veranstaltungen zur Landtagswahl, Workshops zu Themen wie Verschwörungserzählungen und ein Bingospiel mit Aufgaben für Grundschulkinder. Außerdem sollen bestehende Angebote wie Führungen und Parlamentssimulationen überarbeitet und erweitert werden.

Landtagspräsidentin Andretta erklärte, sie sehe bei Jugendlichen keine Politikverdrossenheit, wohl aber Skepsis gegenüber Institutionen wie Parteien oder dem Parlament, auch weil die Grundlagen und Spielregeln der Demokratie wenig bekannt seien. Kultusminister Tonne sagte, das Ziel des Programms sei es, junge Menschen während einer zunehmenden Polarisierung der Gesellschaft zu aktiven, kritischen und selbstreflektierten Bürgern zu entwickeln. dpa