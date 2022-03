Lastwagen fährt gegen Brückengeländer

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein Lastwagen ist im Landkreis Lüneburg fast von einer Brücke und in einen Fluss gefallen. Wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, war der 44-jährige Fahrer mit seinem Fahrzeug am Mittwoch gegen das Brückengeländer gefahren. Dieses verhinderte den möglichen Sturz, wie es hieß.

Scharnebeck - Der mit einem Auto beladene Lastwagen war aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und über einen Parkplatz auf den schmalen Radweg der Brücke geraten. Auf Bildern war der Lastwagen eingeklemmt zwischen der Leitplanke und dem Brückengeländer zu sehen. Das Drahtseil des Brückengeländers verhinderte laut der Feuerwehr ein Abstürzen des Fahrzeuges. Laut Angaben der Polizei stand der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Die Feuerwehr befreite den Wagen mit Hilfe der Seilwinde eines Feuerwehrautos und eines Autokrans. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die betroffene Kreisstraße 53 in der Nähe von Lüneburg mehrere Stunden voll gesperrt. Verletzt wurde niemand. Der Schaden liegt laut Polizeiangaben bei 50 000 Euro. dpa