Leeres Sportboot löst Suchaktion auf der Elbe aus

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Großeinsatz in Cuxhaven: Diverse Rettungskräfte suchen nach dem möglicherweise verunglückten Besitzer eines Bootes auf der Elbe. Nach mehreren Stunden kommt schließlich die Entwarnung.

Cuxhaven - Ein herrenloses Boot auf der Elbe hat in Cuxhaven einen Großeinsatz diverser Rettungskräfte ausgelöst. Das kleine Sportboot war am frühen Sonntagmorgen ohne Bordmitglieder gesichtet worden, wie die Polizei mitteilte. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass jemand über Bord ins Wasser gefallen ist. Daraufhin wurde eine umfangreiche, mehrstündige Suchaktion auf dem Wasser und an Land eingeleitet - unter anderem mit Rettungskreuzern, Tauchern und drei Hubschraubern.

Am frühen Nachmittag gab es dann die Entwarnung: Ein 45-Jähriger wollte bei der Wasserschutzpolizei sein Boot als vermisst melden. Der Besitzer sei „bei bester Gesundheit“ gewesen und „konnte sich die Gesamtumstände um den herrenlosen Verbleib seines Bootes nicht erklären“, teilte die Polizei mit. Gegen ihn wird nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. dpa