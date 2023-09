Leichenfund in Niedersachsen: 17-Jährige tot in Straßengraben gefunden

Teilen

Die Polizei hat am Sonntag den Körper einer toten Frau in Barenburg (Niedersachsen) entdeckt. (Symbolbild) © Victoria Bonn-Meuser/dpa

Am Sonntagabend ist eine Leiche in einem niedersächsischen Dorf gefunden worden. Es handelt sich um eine 17 Jahre alte Frau, die laut Obduktion getötet wurde.

Barenburg – Eine 17 Jahre alte Frau ist am Sonntag, 10. September, gegen 19 Uhr in einem Graben an der Straße Schwarzer Dieken nahe Barenburg (Landkreis Diepholz) tot aufgefunden worden. Die Polizeiinspektion Diepholz und die Staatsanwaltschaft Verden ermitteln wegen eines Tötungsdeliktes.

Tote Frau bei Barenburg in der Gerichtsmedizin Oldenburg obduziert

Die Ursachenforschung hat laut Mitteilung der Polizei in der Nacht kein Ergebnis gebracht, weshalb in der Gerichtsmedizin Oldenburg eine Obduktion durchgeführt wurde. Diese hat, das gibt die Polizeiinspektion Diepholz in einer Mitteilung bekannt, ergeben, dass die 17-Jährige eines gewaltsamen Todes gestorben ist.

Ein Verkehrsunfall könne ausgeschlossen werden, berichtet Polizeipressesprecher Thomas Gissing. Die Details dazu geben die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt. Es ist eine Mordkommission eingerichtet worden.

Polizei hofft nach Leichenfund in Barenburg auf Zeugenhinweise

Mögliche Zeugen, die Polizei denkt insbesondere an Anwohner, Spaziergänger und Landwirte, die im Zeitraum von 18 bis 19 Uhr Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Beamten in Diepholz unter 05441/9710 zu kontaktieren.