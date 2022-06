Lernplattform für Computer und Co. gestartet

Eine neue Lernplattform im Internet soll den Menschen in Niedersachsen die Bedienung von digitalen Anwendungen auf dem Computer oder Smartphone erleichtern. Auf der Webseite digitalcampus-nds.de können die Nutzer zunächst ihre bisherigen Kenntnisse in einem Quiz auf den Prüfstand stellen. Anschließend finden sie dort Anleitungen, die helfen sollen, sich im zunehmend digitalen Alltag zurechtzufinden.

Hannover - „Wer im Alltags- und Berufsleben mit den Veränderungen Schritt halten will, muss kontinuierlich weiterlernen“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) bei der Vorstellung des „Digital Campus“ genannten Projekts am Dienstag in Hannover. Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) erklärte, die Angebote seien eine Chance zu lernen, „wie die Möglichkeiten des eigenen Tablet-Computers oder des Smartphones besser genutzt werden können“.

Das Land Niedersachsen hat Träger der Erwachsenen- und Weiterbildung bei der Entwicklung des Portals mit fünf Millionen Euro unterstützt. dpa